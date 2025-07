Rozbřesk: Ukáží se už cla v americké inflaci? Nápověda dnes odpoledne

Dnes odpoledne přijde další test toho, zdali se vyšší celní sazby propisují do americké inflace. Pohled skrze americká fiskální data totiž napovídá, že efektivní celní sazba vzrostla z 2 % v březnu na přibližně 10 %. Americké clo se tedy v průběhu druhého kvartálu zvedlo o nezanedbatelných osm procentních bodů. Nyní jsou tedy před námi červnová inflační data, aby nám řekla, zdali se vyšší clo již konečně propsalo do spotřebitelských cen.

Připomeńme přitom, že jak v dubnových, tak především v květnových inflačních statistikách vyšší cla příliš vidět nebyla, přičemž často se odkazovalo na to, že američtí importéři se předzásobili, takže efekt vyšší cen budu vidět až se zpožděním. Možná ano, ale také možná ne. Podle nedávného průzkum newyorského Fedu totiž okolo 90 % firem uvádí, že cenové změny vyvolané vyššími celními sazbami budou implementovány do tří měsíců. Jinak řečeno červen by měl již rozhodně měl být měsícem, kdy by Trumpova cla měl být v inflaci vidět.

Jak tedy červnové inflační statistiky vidíme my a trh? Náš expertně upravený odhad počítá s tím, že cla se skutečně (částečně) propsala do cen zboží, takže tato komponenta jádrové inflace rostla nadstandardně rychle (za normálních okolností má tendenci stagnovat), což podle nás znamená, že inflace očištěná o ceny energií a potravin rostla o 0,3 % meziměsíčně a v meziročním srovnání zrychlila na 2,9 %. Prakticky identický názor má sice trh, ale například pokud vezmeme nowcasty - tj. běžící odhady - tak rychlý růst (meziměsíční) inflace nevidí.

Jen lehce odlišně by se měla chovat celková inflace, kde spíše o půjde o to, jak výrazně zrychlí meziroční hodnota, což je číslo, které na rozdíl od představitelů Fedu bude eminentně zajímat prezidenta Donalda Trumpa. Podle našich odhadů by celková meziroční inflace mohla akcelerovat na hodnotu 2,6-2,7 % (z květnových 2,4 %). Ani zde však nelze vyloučit překvapení směrem dolů, což by samozřejmě byla pro amerického prezidenta mohla být záminka znovu vypeskovat šéfa Fedu Powella za to, že drží úrokové sazby příliš vysoko - příliš dlouho.





*** TRHY ***



Koruna

Ani hrozba vyšších amerických cel vůči EU korunu nerozkolísala - vůči euru setrvává v blízkosti 24,60.

Dnes je tuzemský makro kalendář prázdný, což v kombinaci s nižší prázdninovou aktivitou neslibuje příliš vzruchu. Koruna proto bude dominantně sledovat vývoj na hlavních trzích a případné posuny eurodolaru v reakci na dnešní inflační čísla.



Eurodolar

Eurodolar z velké části ignoroval nové celní hrozby amerického prezidenta vůči hlavním obchodním partnerům (zejména pak vůči EU, které D. Trump slibuje 30 % plošné clo) a setrval na počátku týdne těsně pod hranicí 1,17.

Dnes bude pozornost trhu upřena na americká inflační data. V červencových údajích půjde primárně o to, zdali se v inflaci konečně projeví dopad vyšších celních sazeb (viz úvodník). Pro trh to může být bude signál zdali dále spekulovat na to, že by Fed v září mohl snížit sazby (aktuálně se sází 3:2 na to, že ano). Číslo nižší než tržní konsensus (0,3 % meziměsíčně) by takové sazky mohlo podpořit a tím dostat dolar znovu pod tlak.