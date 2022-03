Rusko zablokovalo přístup k sociální síti Facebook, omezuje i Twitter

Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor zablokoval přístup k sociální síti a omezovat začal i přístup k síti , uvedla dnes agentura TASS. Agentura Interfax předtím uvedla, že je stejně zablokovaný jako . Rusko tak činí ve snaze kontrolovat zprávy o ruské invazi na Ukrajinu, která trvá už více než týden.



Roskomnadzor zablokoval přístup i k řadě dalších médií. Mezi nimi například k ruskojazyčné službě BBC News, k informačnímu portálu Meduza, Rádiu Svobodná Evropa/Rádiu Svoboda (RFE/RL) nebo ke stanicím Deutsche Welle a Hlas Ameriky.



Vlastníkem facebooku je americká společnost Meta Platforms. Její manažer Nick Clegg uvedl, že firma bude i nadále dělat vše, co je v jejích silách, aby své služby v Rusku obnovila. "Brzy se miliony obyčejných Rusů ocitnou odříznuti od spolehlivých informací, zbaveni každodenních způsobů, jak se spojit s rodinou a přáteli, a zbaveni možnosti se vyjádřit," napsal Clegg na twitteru. V Metě má na starosti globální záležitosti.



Cenzurní úřad uvedl, že od října 2020 eviduje 26 případů diskriminace ruských médií ze strany provozovatele facebooku. Tato sociální síť podle něj omezila přístup na státem podporované kanály, jako je televize RT a tisková agentura RIA.



Facebook tento týden uvedl, že omezil přístup ke kanálu RT a k portálu Sputnik v celé Evropské unii. Dodal, že také celosvětově odstraňuje obsah z facebookových stránek ruských státem kontrolovaných společností a účtů na síti Instagram, stejně jako příspěvky obsahující odkazy na tyto informace na facebooku.



Podle odhadů společnosti Insider Intelligence měla Meta na facebooku v Rusku k loňskému roku asi 7,5 milionu uživatelů. Zhruba 122,2 milionu účtů měly dohromady všechny její služby, včetně Instagramu, WhatsAppu a Messengeru. Přední ruskou sociální síť VKontaktě používalo asi 63 milionů lidí, odhadli analytici.



Moskva už před týdnem oznámila omezení přístupu a zpomalení provozu sítě . Firma podle ruského regulátora porušuje klíčové principy svobodného šíření informací a neomezeného přístupu ruských uživatelů k ruským médiím na zahraničních internetových platformách.



Ruské úřady od začátku invaze ruských vojsk na Ukrajinu z 24. února zesílily tlak na poslední nezávislá média a na velké sociální sítě. Ruští poslanci představili zákon, který počítá s vysokými tresty pro ty, kdo šíří nepravdivé informace o armádě.

Airbnb zablokuje své služby v Rusku a Bělorusku, končí i prodejci luxusu

Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, znepřístupní své služby pro uživatele v Rusku a Bělorusku. Na twitteru to uvedl šéf společnosti Brian Chesky. Francouzský prodejce luxusního zboží LVMH, pod kterého spadají značky Louis Vuitton, Givenchy nebo Dior, nechá od neděle uzavřít všech svých 124 obchodů v Rusku. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu zavřou své prodejny i značky Hermes a Chanel nebo společnost Richemont, která vlastní značku Cartier, uvedla agentura AFP.



Kvůli blokaci Airbnb nebudou moci poskytovatelé ubytování přijímat žádné rezervace a uživatelé v Rusku a Bělorusku si nebudou moci přes tuto platformu objednat ubytování nikde na světě. Podle agentury RIA Novosti v Rusku přestal fungovat i portál Booking.com, jeden z největších internetových rezervačních systémů ubytování.



Airbnb má v Rusku a Bělorusku zhruba 100.000 nabídek ubytování, uvádí marketingová společnost AirDNA. "Budeme blokovat kalendáře, aby nepřijímaly ani v jedné ze zemí další rezervace, a to až do odvolání," uvedl mluvčí společnosti.



Svou podporu Ukrajině vyjádřila Airbnb už dříve, když tento týden zrušila poplatky pro ubytovatele na Ukrajině. Společnost uvedla, že lidé nyní často rezervují ubytování na Ukrajině, i když tam nemají v úmyslu vyrazit, jen aby po útoku ruských vojsk finančně podpořili tamní obyvatele.



Po týdnu váhání se dnes přidali k desítkám společností, které kvůli válce na Ukrajině přerušily svou činnost v Rusku, i prodejci luxusního zboží. Nejprve to oznámila francouzská společnost Hermes International, která dočasně zavře tři své obchody, včetně toho ve známém moskevském obchodním domě GUM na Rudém náměstí.



"Vzhledem k aktuální situaci v regionu LVMH s lítostí oznamuje, že od 6. března dočasně uzavře své prodejny v Rusku," řekl agentuře AFP mluvčí společnosti, která zastřešuje asi 70 značek včetně šampaňského Moët & Chandon, koňaku Hennessy či módních značek Marc Jacobs, Fendi, Kenzo a Bulgari. LVMH má v Rusku na 3500 zaměstnanců. Všech svých 17 butiků v Rusku uzavře i značka Chanel, do Ruska nebude doručovat ani zboží ze svých e-shopů.



Tento týden už zastavení prodeje v Rusku oznámila řada amerických a evropských podniků, včetně technologického gigantu Apple, výrobce motocyklů Harley-Davidson, oděvního řetězce H&M či nábytkářské značky IKEA. Dnes se rozhodl pozastavit prodej svých produktů a služeb v Rusku také americký softwarový gigant Microsoft.