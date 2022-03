Expozice na Rusko pohání exodus z evropských akcií

Evropské akcie s obchodní expozicí na Rusko odepsaly od invaze na Ukrajinu více než 100 miliard dolarů ze své tržní hodnoty. Vyprodává se vše od těžaře zlata Polymetal International přes výrobce pneumatik Renkaat Oyj až po rakouskou . Také další jména jako a Wizz Air Holdings umazaly více než třetinu své hodnoty.





Z 22 společností na Stoxx Europe 600 s vyšším než 5% podílem tržeb v Rusku se umazalo celkem 100 miliard dolarů. Londýnská burza cenných papírů ve čtvrtek oznámila, že pozastavila obchodování s desítkami depozitních certifikátů ruských společností „v souvislosti s událostmi na Ukrajině, ve světle tržních podmínek a za účelem udržení pořádku na trzích“.



Dopad ukrajinské války na evropské akcie tím ale nekončí. Ropní giganti a oznámili, že odejdou z Ruska, čímž zvrátili tři desetiletí investic po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Truck Holding AG, jeden z předních světových výrobců užitkových vozidel, uvedl, že až do odvolání zastaví své obchodní aktivity v této zemi a že může přezkoumat vztahy s místním partnerem ve společném podniku Kamaz. dnes uvedl, že zde zastaví prodej svých nových produktů a služeb.



"Stejně jako zbytek světa jsme zděšeni, rozzlobeni a zarmouceni záběry a zprávami, které přicházejí z války na Ukrajině. Odsuzujeme tuto neoprávněnou, nevyprovokovanou a nezákonnou ruskou invazi," uvedl prezident Brad Smith.



Z evropských sektorů jsou výprodejem nejvíce postiženy banky. Index Stoxx 600 Banks klesl od svého maxima 10. února o 24 %. Zdaleka nejhůře si vedla Bank, která už ztratila více než polovinu své tržní hodnoty. Na konci loňského roku měla tato banka téměř 14 miliard eur nesplacených úvěrů v Rusku a na Ukrajině a v úterý uvedla, že zastavuje výplatu dividendy na rok 2021. Z podnikání v tomto regionu nemá v plánu odcházet.





Edmund Shing, hlavní investiční ředitel Wealth Management, říká, že banky jsou jedním z řady sektorů, „kde jsme v procesu přeceňování rizik“. Matthew Gilman, evropský akciový stratég z UBS Global Wealth Management, má podobný názor a podle něj by „kombinace globálního růstu nad trendem a klesající inflace mohla rychle způsobit, že obrázek bude pro investory vypadat příznivěji“.



Podle Pascala Blanquea, hlavního investičního ředitele skupiny Amundi Asset Management, by investoři, kteří chtějí vstoupit na trhu, měli postupovat opatrně, protože „přeceňování a přeskupování má ještě kam jít“. „Jsme uprostřed změny režimu, která se vyznačuje bezprecedentními inflačními tlaky, jaké jsme v posledních pěti desetiletích neviděli,“ napsal Blanque a situaci ještě zhoršují prudce rostoucí ceny komodit.



Je už v ceně obsaženo to nejhorší? Podle Shinga to není možné říci, zejména s ohledem na nepřímý dopad konfliktu na ekonomický růst.





Zdroj: Bloomberg