Detail - články
Spojené státy vyzvaly G7 a EU k uvalení cel na Čínu a Indii za nákupy ruské ropy

Spojené státy vyzvaly G7 a EU k uvalení cel na Čínu a Indii za nákupy ruské ropy

12.09.2025 17:05
Autor: Redakce, Patria.cz

Americké ministerstvo financí vyzvalo skupinu ekonomicky vyspělých zemí G7 a Evropskou unii k uvalení výrazných cel na zboží z Číny a z Indie. Cla mají tyto země přimět k zastavení nákupů ruské ropy, informovala dnes agentura Reuters. Prodej ropy do Číny a do Indie podle ministerstva zajišťuje ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi prostředky k financování války na Ukrajině.

"Čínské a indické nákupy ropy financují Putinovu válečnou mašinerii a prodlužují nesmyslné zabíjení ukrajinského lidu," napsalo americké ministerstvo ve sdělení zaslaném agentuře Reuters. "Tento týden jsme dali spojencům z EU najevo, že pokud mají skutečný zájem o ukončení války, musejí se k nám připojit a uvalit významná cla, která budou zrušena v den, kdy válka skončí," uvedlo rovněž. Dodalo, že do tohoto úsilí se musejí zapojit i partneři ze skupiny G7.

Diplomatický zdroj agentury AFP tento týden uvedl, že Trump vyzval EU, aby na zboží z Indie a Číny zavedla cla 50 až 100 procent. Trump podle zdroje také prohlásil, že Spojené státy by učinily podobný krok, pokud dá Brusel najevo, že zavedení cel schválí.

Americký ministr financí Scott Bessent tento týden podle AFP uvedl, že dohoda mezi USA a EU na nových clech na země, které kupují ruskou ropu, by vedla ke zhroucení ruské ekonomiky. "A to by přimělo prezidenta Putina zasednout k jednacímu stolu," dodal.


