Detail - články
Nové sankce EU proti Rusku: 118 lodí z ruské stínové flotily nebo banky

19.09.2025 16:58
Autor: ČTK

Evropská komise v novém, devatenáctém sankčním balíku proti Rusku navrhuje zavést sankce na dalších 118 lodí z ruské stínové flotily a zákaz transakcí pro další banky v Rusku i třetích zemích. Informovala o tom dnes předsedkyně komise Ursula von der Leyenová s tím, že Rusko v posledním měsíci dalo plně najevo své pohrdání diplomacií a mezinárodním právem v souvislosti s jeho zesílenými útoky na Ukrajinu, které jsou mezi největšími od začátku války. Cílem sankcí je podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové zasáhnout Rusko tam, kde získává své peníze.

Omezení se poprvé zaměří na kryptoměny a rovněž by měly přibýt další zákazy vývozu zboží a technologií používaných na bojišti.Tyto sankce se týkají 45 společností v Rusku a třetích zemích, které poskytují přímou či nepřímou podporu ruskému vojenskoprůmyslovému komplexu. Sankce nyní musí jednomyslně schválit všechny členské státy EU.

"Rusko bohužel za uplynulý měsíc ukázalo plnou míru svého pohrdání diplomacií a mezinárodním právem," uvedla von der Leyenová ve svém prohlášení. "Podniklo největší dronové a raketové útoky vůči Ukrajině, zasáhlo vládní budovy i civilní domy i kancelář EU v Kyjevě," dodala s tím, že celkově ruská hrozba vůči Evropské unii roste. V této souvislosti zmínila nedávné narušení vzdušného prostoru EU Ruskem, konkrétně v Polsku a Rumunsku. "To nejsou činy někoho, kdo chce mír. Prezident Putin situaci znovu vyostřuje. V reakci na to Evropa zvyšuje svůj tlak," doplnila šéfka unijní exekutivy.

Pokud jde o energetiku, von der Leyenová zmínila, že ruská válečná ekonomika je udržována příjmy z fosilních paliv. Evropská unie chce proto tyto příjmy snížit. "Proto zakážeme dovoz ruského LNG (zkapalněný zemní plyn, pozn. ČTK) na evropské trhy. Je na čase zavřít kohoutky," prohlásila šéfka komise.

"Chceme Rusko zasáhnout tam, kde získává své peníze. Žádný sektor není tabu," napsala Kallasová na sociální síti X. Komise podle ní chce návrhem zakročit proti ruským finančním podvodům ve třetích zemích, což zahrnuje kryptoměny, a zaměřit se na ruský platební systém Mir. Podle šéfky evropské diplomacie je rovněž nutné přerušit dodávky ruskému vojenskému průmyslu tak, aby nemohl živit svou válečnou mašinerii. Zákaz vývozu z EU bude rozšířen o další chemikálie, kovové komponenty, soli a rudy a dojde ke zpřísnění kontrol vývozu pro subjekty z Ruska, Číny a Indie.

Rozšíření svých sankcí dnes kvůli ruské válce na Ukrajině oznámila také Británie, uvedla agentura Reuters. Na jejích sankčních seznamech tak nově figurují dva gruzínští podnikatelé, které britská vláda obvinila z šíření ruské propagandy a úzkých vazeb na Moskvu. Sankce uvalila Británie také na dvě gruzínské společnosti a dva tankery, které do země převážely jako součást stínové flotily ruskou ropu.


