Wall Street nedokázala navázat na předchozí rally; žádná panika se však nekonala

Americké akciové trhy nedokázaly navázat na předchozí rally, když naděje vkládané do dnešního jednání mezi Ruskem a Ukrajinou se nenaplnily a výsledek nepřinesl očekávaný posun k mírové dohodě. Přesto se zdá, že tato dohoda už by nemusela být tak vzdálená jako před dvěma týdny, když aktuální ruské požadavky začínají nabývat mnohem akceptovatelnější podoby. I tato úvaha mohla stát za relativně silným závěrem, který nakonec zmírnil denní ztráty indexu S&P 500 na mírných 0,34 %.



Ačkoliv je dění na Ukrajině v posledních dnech to klíčové, co udává směr obchodování, viděli jsme dnes i pár důležitých makroekonomických zpráv. V Evropě dnes zasedala ECB, která sice ponechala sazby beze změny, ale oznámila plán na rychlejší ukončení programu nákupu aktiv během 3Q. Velice zajímavá mohla být v kontextu Fedu a jeho sazeb i čísla o americké inflaci, když index CPI v únoru meziročně vzrostl o 7,9 %. Tento údaj je však přesně v souladu s analytickým konsensem, a tak neměl na trhy větší vliv.



Po včerejším výprodeji na trhu s ropou se cena americké ropy WTI pokusila o návrat nad 110 USD/barel, avšak denní zisky neudržela, a nakonec zavřela o 2,1 % níže na 106,4 USD/barel. Akcie ropných společností přesto dokázaly po včerejším propadu obnovit růst. Akcie ropného giganta přidaly bezmála 3 %, zatímco akcie jeho většího konkurenta Mobil rostly ještě o pár desetin rychleji. Část včerejších zisků odevzdaly banky, když index bank KBW Bank oslabil o 1 %. Banky dnes nedokázaly těžit z dalšího růstu výnosů. Výnosy desetiletých amerických vládních dluhopisů se vrátily na 1,99 %.