Válka na Ukrajině dopadla na důvěru domácností, firmy sází na lepší budoucnost

Důvěra v českou ekonomiku v dubnu meziměsíčně stoupla o 3,4 bodu na 100 bodů, o měsíc dříve klesla. Indikátory důvěry spotřebitelů za duben naznačily další zhoršení ekonomické důvěry oproti již velmi slabému březnu. Zatímco důvěra spotřebitelů je na nejnižší úrovni od konce roku 2012, důvěra firem naopak vzrostla na nejvyšší úroveň od poloviny loňského roku.

Důvěra mezi firmami se v dubnu zvýšila proti březnu o 4,3 bodu na hodnotu 103,8, a to díky růstu v průmyslu a ve službách. V průmyslu je však tažena výhradně lepším očekáváním v horizontu 3 měsíců, ve službách se pak patrně projevilo další odeznívání pandemických restrikcí. V obchodu a stavebnictví se důvěra podnikatelů snížila.

"V průmyslu mírně převažují podniky, které pozitivněji než v březnu odhadují poptávku a navazující výrobní činnost v následujících třech měsících. Ve vybraných odvětvích služeb pak mírně převažují podnikatelé s lepším než březnovým hodnocením aktuální poptávky," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst. Podle něj ale většina respondentů uvedla, že odhadovat budoucí vývoj je pro ně v současné situaci mimořádně obtížné.

Důvěra domácností v dubnu dále propadla a je nejnižší od konce roku 2012. Meziměsíčně klesla o 1,1 bodu na 81,3 bodu. Podle statistiků negativně hodnotí téměř všechny sledované aspekty a nejvíce se obávají dalšího zdražování a zhoršení jak celkové ekonomické situace země, tak své vlastní finanční situace. Větší část domácností také považuje svou současnou finanční situaci za horší, než byla před rokem. Obavy z růstu nezaměstnanosti se však v dubnu snížily a tento indikátor je nejnižší od konce roku 2019. Obavy domácností z růstu cen zůstávají na své nejvyšší historické úrovni z března.



Důvěra mezi podnikateli v březnu vzrostla, a to v průmyslu a službách, zatímco v maloobchodu a stavebnictví mírně poklesla. Ve službách se patrně projevilo další odeznívání pandemických restrikcí, protože respondenti hodnotí současnou situaci lépe. Naopak v průmyslu byl růst důvěry tažen zejména očekáváním, že se situace zlepší v příštích měsících. Samotné firmy však připouští, že současné období je extrémně nejisté. Očekávané zlepšení v průmyslu se tak nemusí naplnit a je potřeba brát lepší dubnová čísla mírně s rezervou.



V případě bariér dalšího růstu se v průmyslu zvýšil nedostatek materiálů na nové historické maximum (38 %), naopak se mírně snížil nedostatek pracovní síly a také nedostatek poptávky. Nedostatek vhodné pracovní síly se snížil i ve službách, naopak ve stavebnictví se nepatrně zvýšil.





Co z toho plyne: Ruská agrese na Ukrajině citelně dolehla na důvěru domácností, která se v březnu skokově propadla na nejnižší úroveň od krize z let 2012/13 a v dubnu obavy dále přetrvávaly. Na firmy doléhá válčený konflikt postupně, ačkoli stále relativně mírný dopad je překvapující. Patrně se v číslech mísí některé další faktory, například odeznívání pandemických restrikcí, které zlepšují důvěru ve službách. Jeden sjednocující prvek v dubnových číslech za firmy však nastal, a to další růst očekávaných prodejních cen v příštích třech měsících. Obzvláště silný růst byl pak ve stavebnictví a službách, v maloobchodu nastal nepatrný pokles po silném růstu v březnu. Indikátory tak signalizují další proinflační tlaky.

Zdroj: Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA; ČTK