Důvěra v ekonomiku po dvou měsících klesla, u spotřebitelů je nejnižší od roku 2013

Důvěra v českou ekonomiku se v březnu po dvou měsících opět snížila, meziměsíčně klesla o 2,6 bodu na 96,6 bodu. Pesimističtější jsou spotřebitelé i podnikatelé, přičemž u spotřebitelů se důvěra dostala na nejnižší úroveň od ledna 2013. Proti únoru se propadla o 9,3 bodu na 82,4 bodu. Důvěra podnikatelů klesla o 1,2 bodu na 99,5 bodu. Informoval o tom dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Ve srovnání s loňským březnem je však souhrnný indikátor důvěry a u podnikatelů vyšší.



Výrazný propad důvěry spotřebitelů podle statistiků souvisí s jejich narůstajícími obavami ze zhoršení celkové situace českého hospodářství i jejich vlastní situace. "Domácnosti se obávají, že pokračující bezprecedentní růst cen a důsledky válečného konfliktu na Ukrajině povedou ke zhoršení celkové ekonomické situace i jejich vlastní finanční situace v období následujících 12 měsíců," uvedla Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů. Domácností, které se bojí zhoršení své finanční situace v následujícím roce, je podle statistiků nejvíce od prosince 2007.



Za poklesem důvěry podnikatelů stojí především větší nejistota z dalšího ekonomického vývoje u firem podnikajících v průmyslu a stavebnictví. V průmyslu byla důvěra meziměsíčně nižší o 4,4 bodu, dosáhla hodnoty 93,9 bodu. Ve stavebnictví klesla o 5,1 bodu na 123,8 bodu. O 1,5 bodu na 101,9 bodu se snížila také důvěra podnikatelů v obchodě. Podle vedoucího oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiřího Obsta se to projevilo hlavně v poklesu předpokládané výrobní činnosti, poptávky a celkové ekonomické situace podnikatelů v období následujících několika měsíců. "To všechno je navíc podtrženo očekáváním dalšího růstu cen výrobků, zboží a služeb napříč všemi odvětvími," doplnil Obst.



Ve vybraných odvětvích služeb, včetně bankovního sektoru, důvěra proti únoru stoupla o 2,5 bodu na 102,3 bodu. Mezi dotázanými v tomto odvětví přibylo podle ČSÚ podnikatelů, kteří očekávají, že v příštích třech měsících se jim zvýší poptávka.



Důvěra v české hospodářství byla značně rozkolísaná od začátku epidemie koronaviru v březnu 2020, kdy začala protiepidemická opatření spojená s omezeními obchodu, služeb, kultury či cestování. Předloni v květnu se indikátor důvěry propadl až na 77 bodů. Loni důvěra začínala v lednu na 88,3 bodu, poté mírně vzrostla, na jaře s příchodem další vlny epidemie opět ale klesla. S útlumem šíření nemoci pak do léta vzrostla na 104 bodů, následně začala ale zase klesat. Skoro půl roku trvající pokles důvěry se zastavil na konci loňského roku a loni v prosinci důvěra stagnovala na hodnotě 95,6 bodu. Nyní je tak o bod stále vyšší.



Srovnání indikátorů důvěry v ekonomiku ČR:

Indikátory březen 2022 únor 2022 březen 2021 Průmysl 93,9 98,3 95,6 Stavebnictví 123,8 128,9 115,6 Obchod 101,9 103,4 87,0 Vybrané služby 102,3 99,8 77,2 Podnikatelé celkem 99,5 100,7 87,9 Spotřebitelé 82,4 91,7 91,2 Souhrnný 96,6 99,2 88,4

Zdroj: ČSÚ