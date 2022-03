Index podnikatelské aktivity v USA v březnu vystoupal na osmiměsíční maximum

Ukazatel podnikatelské aktivity ve Spojených státech v březnu vystoupal na osmiměsíční maximum. Přispěla k tomu silná poptávka po zboží a službách. Náladu na trhu ale negativně ovlivňuje ruská invaze na Ukrajinu. Méně optimistické jsou zejména podniky v sektoru služeb, které očekávají omezení poptávky kvůli růstu životních nákladů. Ukázal to průzkum, jehož předběžné výsledky dnes zveřejnila společnost S&P Global.



Souhrnný index nákupních manažerů pro zpracovatelský průmysl a sektor služeb (PMI) vystoupal na 58,5 bodu z únorových 55,9 bodu. Nepřerušené oživení po lednovém propadu odráží uvolnění dříve zadržované poptávky, rušení protipademických opatření a zlepšení situace v dodavatelských řetězcích. Pokud se hodnota indexu nachází nad 50 body, signalizuje to růst odvětví.



Souhrnný index objednávek vzrostl na devítiměsíční maximum. Vzhledem k nárůstu objednávek a nedokončených zakázek podniky najímají nové pracovníky nejrychlejším tempem od dubna 2021.



Inflace nadále roste. Spotřebitelské ceny zaznamenaly v únoru největší meziroční nárůst za posledních 40 let. Firmy hlásí další zdražování surovin, pohonných hmot a energií. Ceny pravděpodobně zůstanou zvýšené, protože ruská invaze na Ukrajinu a pandemické uzávěry v Číně brzdí regeneraci globálních dodavatelských řetězců.



Předběžný index PMI zpracovatelského průmyslu tento měsíc stoupl na 58,5 bodu z únorových 57,3 bodu. Ekonomové dotazovaní agenturou Reuters předpokládali, že klesne na 56,3 bodu. Odvětví se na americké ekonomice podílí z 11,9 procenta.



Předběžný index PMI sektoru služeb se v březnu zvýšil na 58,9 bodu z únorových 56,5 bodu. Ekonomové prognózovali, že se sníží na 56 bodů. Sektor služeb tvoří více než dvě třetiny ekonomické aktivity USA.