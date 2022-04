Jak čínský lockdown dopadá na druhou největší světovou ekonomiku

Uzavírky v Číně, které mají zabránit nejhorší epidemii Covidu, poškodily ekonomiku, zastavily výrobu v hlavních technologických a finančních centrech, jako je Šen-čen a Šanghaj, a zabrzdily výdaje milionů lidí, kteří musí zůstat zavření ve svých domovech. Vláda se zatím pevně drží svého přístupu Covid Zero, což podle stratégů letos stlačí růst ekonomiky na 5 %, a tedy pod oficiální cíl kolem 5,5 %. Jak lockdown ovlivňuje kritická odvětví druhé největší světové ekonomiky?



Dopad na komodity



Čína v březnu vykázala slabé dovozy komodit. Svou daň na poptávce si vybraly vyšší ceny kvůli válce na Ukrajině i zpřísnění protivirových omezení. Nejhůře byly zasaženy nákupy zemního plynu, které klesly pod 8 milionů tun, na nejnižší úroveň od října 2020. Nákupy ropy a uhlí také zaostaly za loňským plánem. Čínští kupci mezitím omezili nákupy také zkapalněného zemního plynu, protože ceny stoupaly a domácí poptávka se zastavila. Dovoz v prvním čtvrtletí klesl o 14 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, podle údajů o přepravě.

Čínští zpracovatelé kovů navíc čelí překážkám při přepravě surovin i hotových výrobků, což snižuje výrobu. Šest z dvanácti závodů na výrobu měděných tyčí v sousedních provinciích Šanghaje, podle průzkumu Shanghai Metals Market, uvedlo, že buď těžbu zastavily, anebo ji plánují zastavit. Průzkum rovněž předpověděl nárůst zásob hliníku.



Ucpané přístavy



Plošný lockdown v Šanghaji způsobil přetížení největšího přístavu na světě. Fronty plavidel rostou nejen u tohoto města, ale i na dalších zastávkách, které nyní odbavují odkloněné zásilky. Počet kontejnerových lodí čekajících u Šanghaje k 11. dubnu byl o 15 % vyšší než o měsíc dříve, podle údajů o přepravě agentury Bloomberg.

Zdroj: Marine Traffic; 13.4.2022



Nedostatek přístavních pracovníků v Šanghaji podle obchodníků zpomaluje předávání dokumentace potřebné k vykládání nákladu. Plavidla převážející kovy, jako je měď a železná ruda, zůstávají na moři a kamiony tak nemohou převážet zboží z přístavu do zpracovatelských závodů, řekli. Středeční údaje také ukázaly, že blokády mají významný dopad na dovoz, který v březnu meziročně klesl o 0,1 %, což je první pokles od srpna 2020.



Problémy s výrobou



Průzkumy čínských nákupních manažerů ukazují, že výroba se v březnu snížila, když malé a střední firmy zasáhly provozními problémy. Index Caixin, založený na průzkumech menších, exportně orientovaných podniků, klesl na nejhorší úroveň od začátku pandemie před dvěma lety. Některým velkým výrobním firmám se podařilo si provoz udržet díky takzvaného systému uzavřené smyčky, ve kterém byli zaměstnanci drženi ve výrobních závodech a pravidelně testováni.

Narušení technologií



Některé technologické společnosti pozastavily výrobu poté, co se k problémům s nedostatkem komponent přidala ještě restriktivní čínská politika. Většina hlavních technologických výrobců od Semiconductor Manufacturing International, přes Taiwan Semiconductor Manufacturing, až po výrobce iPhone Foxconn Technology Group v prvních dnech rozšíření nákazy v Šanghaji zastavila provoz. Mnoho z nich od té doby pokračuje v systému uzavřené smyčky.



Logistické problémy ale dále omezují dodávky součástek a vyčerpávají zásoby do té míry, že některým výrobcům, včetně Pegatron, Wistron a Compal Electronics, stačí zásoby už jen na několik týdnů, odhaduje poradenská společnost Trendforce. A globální krize dodávek by se mohla dále zhoršit, pokud dojde k přerušení místní výroby, což by omezilo zásoby od počítačů a herních konzolí, přes smartphony a servery až po elektromobily.



Bída automobilek



Celkový prodej osobních vozů minulý měsíc klesl o 10,9 %, což samo o sobě vytváří tlak na masivním automobilovém trhu. Nyní se některé automobilky kvůli lockdownu potýkají s problémy ve výrobě. Továrna Tesly v Šanghaji byla od 28. března zavřená. Podle odhadu Dana Ivese, analytika Wedbush Securities, vyrábí tento závod obvykle více než 2 000 vozů každý den.

byl také nucen tento měsíc pozastavit svou výrobu v Šanghaji. A čínský výrobce elektromobilů Nio v sobotu uvedl, že rovněž zastavil výrobu a posunul dodávky, protože mnoho dodavatelů muselo zavřít. Výrobce autodílů Robert Bosch v pondělí oznámil, že zavřel dvě ze svých továren v Číně a ve dvou dalších provozuje systém s uzavřenou smyčkou. I on zaznamenal „dočasné dopady na logistiku a zásobování dodavatelského řetězce“.



Stopka ve stavebnictví



Prodej rypadel na domácím trhu (což je hlavní ukazatel pro stavebnictví) se v březnu oproti předchozímu roku propadl téměř o 64 %, a naznačuje tak napětí v sektoru. Také prodej domů se minulý měsíc prohloubil a 100 největších společností v zadluženém realitním průmyslu zaznamenalo podle předběžných údajů společnosti China Real Estate Information pokles tržeb o 53 % oproti předchozímu roku. To je letos nejstrmější pokles. Zásoby ocelových výztuží v Číně naznačují, že stavební činnost „mohla přejít na nižší rychlostní stupeň“, podle analýzy zveřejněné minulý týden Davidem Qu, ekonomem pokrývajícím Čínu pro Bloomberg Economics.



Inflační rizika



Uzavírky zvýšily náklady na potraviny a mohou ohrozit schopnost zajistit si dostatek obilí na tento rok kvůli komplikacím při dovozu během důležité jarní sezónu výsadby. Ceny čerstvé zeleniny v březnu meziročně vyskočily o 17,2 % ve srovnání s poklesem o 0,1 % v únoru, ukázaly tento týden údaje Národního statistického úřadu. Čínští farmáři v některých částech na severovýchodu země, kde se produkuje více než pětina čínské národní produkce obilí, se museli potýkat s omezeními, která jim brání orat a zasévat svá pole.





Zdroj: Bloomberg