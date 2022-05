Akcie nabírají na síle, i když Amerika začala opatrně. Euro zisky drží

Růst společné evropské měny se sice během dne zastavil, ale kurz dobyté pozice zhruba drží. Eurodolar se obchoduje za dnešek asi o procento výš na 1,0680. Prezidentka ECB po slovech o růstu sazeb a vytáhnutí depozitní sazby ze záporu přidala ještě další informaci, totiž že někteří bankéři by rádi viděli rychlejší postup. To určitě nepřekvapí, ale zmínka o těchto názorech uvnitř rady zapadá do postupného zpřísňování rétoriky a euro může podporovat.



Pro akciové trhy je začátek týdne příznivý. Evropa sice dopoledne měnila směry a ani úvod Ameriky nebyl zrovna přesvědčivý, později se však růst začíná upevňovat. Nejvíce míří vzhůru banky a energetický sektor, následované běžnou spotřebou. Amerika s Evropou jsou na tom výkonnostně podobně.

Za příznivé faktory dnes můžeme označit ochotu USA bavit se o clech na čínské zboží nebo komentář šéfa JPM k vyhlídkám ekonomiky. Naproti tomu případy covidu v Číně narostly na rekordní počet a James Bullard z Fedu volal po rychlém letošním zvýšení sazeb.

Větší zájem o riziko znovu přispívá ke stahování peněz z bezpečných aktiv, kvůli čemuž můžeme sledovat nárůst dluhopisových výnosů napříč hlavními trhy. Ropa zisky neudržela. Koruna si připisuje asi procento k dolaru, zatímco vůči euru se nakonec neposunula nikam.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:32 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6365 0.1786 24.6481 24.5552 CZK/USD 23.0625 -1.0639 23.3175 22.9875 HUF/EUR 382.3374 -0.2889 383.9600 381.1900 PLN/EUR 4.6096 -0.2296 4.6303 4.5987

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1045 0.6145 7.1126 7.0525 JPY/EUR 136.4450 1.1415 136.6010 134.6450 JPY/USD 127.7550 -0.0860 127.9520 127.3610

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8494 0.4607 0.8502 0.8433 CHF/EUR 1.0312 0.2099 1.0335 1.0265 NOK/EUR 10.2546 -0.3842 10.2832 10.2190 SEK/EUR 10.4855 -0.1362 10.5182 10.4584 USD/EUR 1.0681 1.1118 1.0691 1.0552

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4065 -0.7856 1.4198 1.4031 CAD/USD 1.2776 -0.4942 1.2805 1.2769