Na býčí sentiment na akciích je ještě moc brzy, varuje stratég Morgan Stanley

I když se index S&P 500 v pátek těsně vyhnul propadu do medvědího trhu, podle stratégů je ještě příliš brzy na to, abychom byli u akcií optimističtí.



"Akcioví klienti jsou medvědí, což je nezbytná podmínka pro udržitelné dno, ale ne dostatečná," napsali v pondělí stratégové vedení Michaelem Wilsonem. "Vzhledem k tomu, že rizika pro růst se právě objevují, je příliš brzy na to, abychom byli býčí."



Americké akcie se v posledních dvou měsících rozbouřily a index S&P 500 si v pátek zapsal svou nejdelší týdenní sérii ztrát od roku 2001 a flirtoval s medvědím trhem. Na pozadí jsou obavy z toho, že utažení měnové politiky Fedem zažene ekonomiku do recese. Průzkum manažerů fondu minulý týden ukázal, že obavy z recese převážily nad rizikem inflace i války na Ukrajině, přičemž investoři jsou nyní na akciích nejvíce podvážení za dva roky.

Wilson ze společnosti , který i nadále patří mezi nejvýznamnější medvědy na Wall Street a který správně předpověděl poslední výprodej na trhu, uvedl, že mezi největší rizikové oblasti patří schopnost a ochota spotřebitelů utrácet, tlak na marže, nadměrné zásoby a cyklický pokles útrat za technologie.





Podle Wilsona rizika pro růst zisků přesněji odráží úroveň 3 400 bodů na indexu S&P 500, tj. o 13 % nižší než je současná úroveň. Očekává, že se na tuto úroveň dostane do konce výsledkové sezóny za druhé čtvrtletí.



„Do té doby by se měla rally na medvědím trhu využívat k tomu, abychom si posvítili na oblasti nejzranitelnější vůči nadcházejícímu resetu zisků,“ řekl. Stratég si zachovává podváženou pozici na cyklických technologiích a na spotřebních akciích a je neutrální u internetových a softwarových akcií.



Ale ne každý je tak pesimistický. David J. Kostin z Group očekává, že index S&P 500 letos do konce roku vyskočí o 10 % výše díky předpovídanému 8% růstu zisku na akcii.



Zdroj: Bloomberg