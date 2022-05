Starbucks odchází po téměř 15 letech z ruského trhu

Americký kavárenský řetězec odchází po téměř 15 letech z ruského trhu. Firma to podle médií dnes oznámila svým zaměstnancům. Následuje tak další západní podniky, které se tímto způsobem rozhodly zareagovat na ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu. Z velkých firem to naposledy oznámil fastfoodový řetězec . už v březnu činnost svých podniků v Rusku pozastavil.



Starbucks v Rusku provozuje 130 restaurací, podrobnosti o finančních dopadech svého rozhodnutí ale nesdělil. Svým téměř dvěma tisícům zaměstnanců v Rusku bude po dobu šesti měsíců dál vyplácet mzdu, aby jim usnadnil hledání jiného zaměstnání.



Všechny restaurace v Rusku vlastní a provozuje licenční partner firmy, skupina Alshaya se sídlem v Kuvajtu. Dohromady vytvářejí méně než jedno procento ročních příjmů Starbucksu, uvedl server CNBC.



Jak spotřebitelé, tak investoři tlačí na západní společnosti, jako je právě , aby přerušily vztahy s Ruskem, a daly tak najevo nesouhlas s válkou, kterou Rusko zahájilo na Ukrajině. Rozvázání licenčních dohod ale nějakou dobu trvá. už 8. března v Rusku pozastavil veškeré obchodní aktivity. Týkalo se to expedice všech produktů a dočasně se uzavřely i kavárny.



Řetězec rychlého občerstvení minulý týden oznámil, že prodá svůj byznys v Rusku současnému provozovateli a držiteli provozní licence Alexandru Govorovi. Tato firma v zemi působila přes 30 let.

Akcie společnosti dnes před 17:00 SELČ klesaly o 0,1 procenta.