Goldman Sachs: Růst americké ekonomiky zvolní na 1,25 procenta, dojde i na útlum realitního trhu

Hlavní ekonom Jan Hatzius hovořil na Bloombergu o nových predikcích vývoje v americké ekonomice, které počítají s jejím nižším tempem růstu než ty předchozí. Podle ekonoma bylo první čtvrtletí tohoto roku na straně ekonomických dat plné informačního šumu. Podstatné jsou nyní vyšší sazby, nižší ceny akcií a vyšší rizikové spready na korporátních dluhopisech. K tomu se přidává vliv silnějšího dolaru. To vše jsou faktory, které doléhají na domácí poptávku a následně na ekonomickou aktivitu.



Goldman Sachs v následujícím grafu ukazuje, jak vypadaly výrazné poklesy trhu v minulosti, jejich medián dosahuje 24 %, k největšímu propadu došlo během finanční krize roku 2008:



Zdroj:



Hatzius nyní míní, že letos americké hospodářství poroste o 1,25 %. Známky ochlazování trhu práce ale zatím v oficiálních číslech nevidí. Maximálně u některých firem, a to zejména v technologickém sektoru, lze pozorovat nižší tvorbu pracovních míst. Jak vysoko by se nezaměstnanost musela dostat, aby se zvýšily volné kapacity a klesly inflační tlaky? Ekonom si nemyslí, že nezaměstnanost by se měla zvýšit nějak výrazně. Jde spíše o to, aby firmy omezily své plány týkající se expanze a otevírání nových pracovních míst.







Nezaměstnanost by se tedy podle ekonoma měla stále pohybovat pod 4 %, Fed nemusí utahovat svou politiku tak, aby se dostala nad 3,75 %. Není totiž nutné, aby začalo ve větším rozsahu propouštění zaměstnanců, stačí, když klesne poptávka po nových. Hatzius se k tomu nedomnívá, že by spotřebitelské úvěry či růst reálných příjmů měly vést k silné poptávce. Reálné příjmy by totiž měly na konci roku růst meziročně jen asi o 0,5 %.



Zatím není znatelný útlum realitního trhu, ale podle ekonoma dojde i na něj. Sazby hypoték totiž vzrostly ještě více než výnosy vládních obligací a to se na realitním trhu projeví. Na závěr ekonom shrnul, že Fed se snaží ochladit trh práce a inflační tlaky, ale inflace se bude „v dohledné budoucnost držet znatelně nad cílem Fedu“. „Myslím si, že inflace klesne, ale pokud ne, mohli bychom vidět ještě výrazně vyšší sazby,“ dodal Hatzius.



Goldman Sachs nyní čeká, že na konci roku se budou sazby pohybovat mezi 3 – 3,25 %. Podle ekonoma je to blízko očekávání trhu, pokud by měl být vývoj jiný, spíše by to znamenalo sazby vyšší než nižší. To by s sebou neslo riziko tvrdého přistání americké ekonomiky. „Nás základní scénář to ale není,“ uzavřel Hatzius.



Zdroj: Bloomberg