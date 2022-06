Německá vláda vyhlásila kvůli zásobování plynem stav výstrahy

Německá vláda vyhlásila kvůli problémům s dodávkami plynu stav výstrahy, což je druhý varovný stupeň. Dnes to na mimořádné tiskové konferenci oznámil ministr hospodářství Robert Habeck. Přímé dopady na domácnosti nové opatření zatím mít nebude, s úpravou cen se zatím nepočítá. Vláda se ale ještě více zaměří na plnění zásobníků, podle Habecka na nákup plynu do zásoby vláda uvolnila dodatečných 15 miliard eur (371 miliard Kč).



"Bezpečnost zásobování plynem je prozatím zajištěna, plyn se ale v Německu stává nedostatkovou surovinou," řekl Habeck o důvodech, proč Německo přechází ze stupně včasného varování na stupeň výstrahy. Stupeň včasného varování vláda vyhlásila v březnu v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu a na očekávané problémy s dodávkami plynu z Ruska.



Podle Habecka je nezbytné hledat úspory ve spotřebě plynu. Pomoci mohou nejen průmysloví odběratelé, ale i domácnosti. "Domácnosti mohou přenastavit a upravit hydraulické vyvážení své topné soustavy. Takové kroky mohou znít banálně a možná úsměvně, ale mohou v případě 41 milionů německých domácnostní znamenat zásadní rozdíl," řekl ministr o úsporách ve spotřebě.



Ministerstvo hospodářství nyní pracuje na aukčním modelu úspor plynu, kdy by průmysl mohl tuto surovinu nakupovat, zároveň by získal odměny, pokud by plyn nevyužil. Podle Habecka průmyslové společnosti takový model podporují.



Habeck současné ceny energií a plynu označil již tak za příliš vysoké a uvedl, že s dalším navyšováním je nutné počítat. Vláda ale prozatím neaktivuje opatření, které by podle zákona o energetické bezpečnosti umožnilo dodavatelům upravit ceny tak, aby finanční problémy neohrozily celý trh s plynem.



Ministr zároveň upozornil, že další kroky mohou následovat. Stát se tak může, pokud se tok plynu plynovodem Nord Stream 1 nevrátí k normálu. Tímto produktovodem se přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Ruská státní plynárenská společnost Gazprom minulý týden výrazně omezila dodávky tímto plynovodem, což zdůvodňuje zpožděním při opravě kompresorových turbín firmou Siemens Energy. Habeck však omezení dodávek označil za politicky motivovaný krok a za hospodářský útok na Německo.



Vláda chce nadále dosáhnout do prosince naplnění zásobníků plynu na nejméně 90 procent, zatím je to 58 procent. Pomoci má také zmíněných 15 miliard eur. Ty Habeck neoznačil jako dotaci, ale za prostředky k zajištění likvidity společností, které plyn zajišťují.



Habeck na tiskové konferenci rovněž uvedl, že nynější vážná situace je vyústěním toho, že Německo se dlouho v zásobování energetickými surovinami spoléhalo na Rusko. "Musíme to nyní co nejrychleji napravit," řekl. Německo kvůli posílení energetické nezávislosti hledá nové dodavatele, plánuje vybudovat terminály na zkapalněný zemní plyn a masivně investovat do obnovitelných zdrojů energie. Využít chce také uhelné elektrárny, které jsou nyní odstavené, ale nadále jsou jako energetická záloha v pohotovosti.

V Německu už od konce března platí stupeň včasného varování, což je první krizový stupeň. Zatímco v případě včasného varování žádné přímé dopady na odběratele nejsou, u druhého stupně se sice mění mechanismy zajišťování zásobovací bezpečnosti, nadále se ale počítá s tím, že není nutné přijímat netržní opatření. Ve druhém stupni se dodavatelské společnosti snaží situaci zmírnit mimo jiné větší flexibilitou nákupu plynu, využíváním zásobníků či optimalizací toku plynu.



Ministerstvo hospodářství druhý stupeň hodnotí jako situaci, kdy dochází k přerušování dodávek plynu či je po plynu mimořádně vysoká poptávka.



"To vede k výraznému zhoršení situace zásobováním plynem, ale trh je stále schopen tyto problémy nebo poptávku kompenzovat bez toho, aby bylo nutné přijímat netržní opatření," uvádí ministerstvo hospodářství o druhém stupni.



Po vyhlášení stavu nouze, který je třetím stupněm, by Spolková agentura pro sítě mohla rozhodovat, které odběratele plynu upřednostní. Domácnosti by v takovém případě měly přednost před průmyslem.



Rusko v posledních dnech začalo dodávky plynu do Evropy omezovat, což vysvětluje technickými problémy. Habeck takové zdůvodnění odmítá a tvrdí, že Rusko snižování dodávek vede proti Německu ekonomický útok.



Agentura DPA, která vyhlášení druhého varovného stupně rovněž očekává, uvedla, že energetické společnosti podle všeho zatím nebudou moci navýšit ceny plynu na přiměřenou úroveň podle zákona o energetické bezpečnosti. K takovému kroku jsou nezbytné dvě podmínky, kterými je vyhlášení nejméně druhého stupně a konstatování Spolkové agentury pro sítě, že dovoz plynu do Německa byl významně snížen. Pokud by se tak stalo, mohou společnosti upravit ceny, aby finanční problémy nezasáhly celý trh. Zákazníci zároveň dostanou právo smlouvy mimořádně vypovědět.