Cílené útoky na plynovody Nord Stream 1 i Nord Stream 2? Úniky na více místech, potvrzeny silné podmořské výbuchy

Švédské a dánské měřicí stanice v pondělí zaznamenaly masivní podmořské výbuchy v místech, kde z plynovodu Nord Stream následně začal unikat plyn. S odvoláním na švédské seismologické středisko o tom dnes informovala agentura Reuters. Kvůli únikům svolaly na dnešek obě severské země krizové štáby. Dánská armáda zveřejnila video, které zachycuje kruh zčeřené hladiny o průměru zhruba jednoho kilometru. Poškození zasáhlo plynovody Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Německo hovoří o sabotáži, tedy cílených útocích na infrastrukturu, která byla donedávna hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropy. Situace vyvolala opětovný vzestup cen plynu v Evropě. Do situace následně vkročil ruský Gazprom s prohlášením, podle kterého nebude schopen hradit tranzitní poplatky za dodávku plynu přes Ukrajinu do Evropy v případě, že Rusko uvalí sankce na ukrajinský Naftogaz.





Se video og fotos af gaslakagerne pa Nord Stream 1 og 2-gasledningerne i Ostersoen pa https://t.co/pj96CN7CDB: https://t.co/7bgt8TljaH #dkforsvar pic.twitter.com/I1zEPaBLYO

— Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022

Švédská námořní správa vydala varování kvůli dvěma únikům zemního plynu z podmořského potrubí Nord Stream 1, které nastaly ve švédských a dánských vodách. Provozovatel plynovodu v pondělí nahlásil pokles tlaku v potrubí, které vede z Ruska do Německa a donedávna bylo hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do Evropské unie. Příčina úniků je předmětem vyšetřování, Dánsko, Kreml ani experti nevylučují sabotáž. Pokles tlaku hlásí i sesterský Nord Stream 2, který nebyl uveden do provozu, uvedla ČT. „Na plynovodu Nord Stream 1 jsou dva úniky – jeden ve švédské ekonomické zóně a druhý v dánské ekonomické zóně. Jsou velmi blízko sebe,“ řekl mluvčí námořní správy SMA agentuře Reuters. Úniky byly zaznamenány severovýchodně od dánského ostrova Bornholm.

Podle mluvčího není zatím jasné, co úniky způsobilo. Úřad zároveň sdělil, že se snaží zajistit, aby se žádná loď nedostala příliš blízko k místu úniku. Nord Stream 1 vede z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Rusko však dodávky tímto potrubím na konci srpna zastavilo, což zdůvodnilo technickými problémy. Provozovatel už v pondělí ohlásil pokles tlaku v obou větvích plynovodu.

Stalo se tak poté, co o poklesu tlaku informoval i provozovatel nově vybudovaného, ale nefunkčního sesterského plynovodu Nord Stream 2. „Někde musí být díra,“ řekl agentuře DPA mluvčí provozovatele plynovodu Nord Streamu 2 Ulrich Lissek. Tlak podle něj klesl v potrubním rameni A. „Jen nikdo neví kde,“ dodal. Je podle něj možné, že plyn uniká v pobřežní oblasti. Kdyby tomu tak bylo na souši, provozovatel by si toho všiml.



Podle agentury Interfax oznámil dánský námořní úřad únik plynu poblíž ostrova Bornholm v Baltském moři, podobně jako provozovatel Nord Streamu 1. Oba plynovody vedou paralelně vedl sebe. Úřad podle Interfaxu doporučil plavidlům, aby se oblasti vyhýbala. Vyšetřování poklesu tlaku pokračuje, podle provozovatele ho ale komplikují sankce, nedostatek personálu a blokované peníze. Provozovatel Nord Streamu 2, který sídlí ve Švýcarsku, informoval o věci příslušné úřady.



Nord Stream gas pipeline operator said three offshore lines have sustained 'unprecedented' damage in one day https://t.co/ogttE0XeMX pic.twitter.com/O2TtqG5UGe

Nord Stream 2 měl zdvojnásobit objem přepravovaného plynu z Ruska do Německa. Jeho zprovoznění zabránil německý kancléř Olaf Scholz krátce předtím, než ruská vojska v únoru po osmi letech hybridní války proti Ukrajině zahájila plnohodnotnou pozemní invazi.Za normálních okolností je v plynovodu Nord Streamu 2 tlak 105 barů. Nyní je na německé straně pouze sedm barů.

„Poškození, které se odehrálo ve stejný den současně na třech větvích podmořských plynovodů systému Nord Stream, nemá obdoby,“ uvedl provozovatel plynovodu, společnost Nord Stream AG, v níž vlastní 51 procent dceřinná společnost ruského státního podniku Gazprom. „Zatím není možné odhadnout, kdy bude infrastruktura pro přepravu plynu obnovena.“ Ačkoliv jsou nyní oba plynovody mimo provoz, jsou stále naplněné plynem.



Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na dotaz ruské státní agentury TASS, zda mohou být úniky výsledkem sabotáže, řekl, že „v tuto chvíli nelze vyloučit žádnou možnost“. Uvedl také, že potrubí zaznamenalo poškození nejasného charakteru, což je podle něj velmi znepokojivá zpráva s ohledem na energetickou bezpečnost celé Evropy.



Možnost sabotáže nevyloučila ani dánská premiérka Mette Frederiksenová. Je podle ní těžko představitelné, že šlo o náhodu, uvedla při slavnostním zprovoznění plynovodu Baltic Pipe, který se stane důležitou trasou pro přepravu plynu z Norska do Dánska a Polska a který bude schopen dodávat surovinu také odběratelům v okolních zemích.



Podle nejmenovaného evropského bezpečnostního experta osloveného agenturou Reuters existují náznaky, že jde o úmyslné poškození. Na závěry je podle něj ale zatím příliš brzy. Klíčová otázka podle něj zní, kdo by měl z poškození plynovodu prospěch.



Evropská komise (EK) uvedla, že vývoj kolem Nord Streamu bedlivě sleduje a analyzuje možný dopad úniku metanu do ovzduší. O příčinách úniků je podle ní předčasné spekulovat.



Současné úniky plynu podle Reuters znamenají konec veškerých nadějí, že by do Evropy ještě do začátku topné sezony mohl plynovodem Nord Stream 1 opět začít proudit ruský plyn.

(Zdroj: Reuters, čtk, ČT24)