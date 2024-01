Pět témat pro globální ekonomiku v roce 2024

Loni prošla globální ekonomika tvrdým testem: inflace a agresivní utahování měnové politiky, války v Evropě a na Blízkém východě, vyhrocující se realitní krize v Číně a prohlubující se rivalita mezi Washingtonem a Pekingem, která nutí společnosti přehodnotit dodavatelské řetězce a bezpečnost. Co ovlivní globální ekonomiku v tomto roce?



Navzdory loňským problémům se dařilo pokračovat v globálním zotavení po pandemii. V USA spotřebitelé dále utráceli, což přimělo mnoho ekonomů, aby zahodili své negativní scénáře a začali předpovídat měkké přistání. V Číně vzkvétal průmysl elektromobilů a spolu se zdravou dávkou fiskálních stimulů pomohl lídrům držet se blízko jejich růstového cíle. A velké nové naději světové ekonomiky, Indii, se do jisté míry podařilo zotavit.



Mezinárodní měnový fond předpovídá na rok 2024 globální růst o 2,9 %, což je o něco méně než loni. Se dvěma zuřícími válkami a přibližně 40 celostátními volbami v kalendáři bude dění tento rok určovat zejména politický vývoj, zvláště pokud se Donald Trump pokusí získat zpět prezidentský úřad.

1. Bude americký spotřebitel kapitulovat?



Očekává se, že po loňském roce se americká ekonomika vrátí v nadcházejících 12 měsících zpět na zem. Zda přijde recese nebo měkké přistání, bude z velké části záviset na tom, jak se udrží trh práce. Zatím zůstává ke zvyšování úrokových sazeb ze strany Fedu netečný, ale tento rok by mohl být inflexním bodem, i když tvůrci politik signalizovali, že již se zvyšováním sazeb skončili. Nárůst nezaměstnanosti by dopadl na spotřebitelské výdaje, které v USA tvoří téměř dvě třetiny ekonomického výkonu. Podle nejnovějších projekcí Fedu se míra nezaměstnanosti do konce roku zvýší na 4,1 %. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti, zveřejňované každý týden, jsou hlavním indikátorem síly trhu práce, a proto si zaslouží sledovat.

2. Dokáže Peking udržet bytovou krizi na uzdě?



Druhá největší světová ekonomika se nachází uprostřed mnohaletého zpomalení, které zčásti spustil zásah prezidenta Si Ťin-pchinga proti spekulacím s nemovitostmi. Developeři jsou zavaleni rozsáhlými portfolii bytů, které byly již koupeny, ale nikdy se nepostavily. Securities odhaduje, že bylo předprodáno asi 20 milionů jednotek, jejichž výstavba byla zpožděna nebo nebyla zahájena. Ti, kteří čekají na své nové byty, jsou čím dál netrpělivější, čímž se problém stává potenciální hrozbou pro sociální stabilitu. Nejvyšší představitelé se zavázali zabránit kaskádě bankrotů developerů – tato katastrofa by pohltila bankovní sektor a potenciálně odsoudila Čínu k ztracené dekádě růstu.





3. Nemocný muž Evropy



Německo si v roce 2023 vedlo mezi velkými ekonomikami nejhůře. Vysoké ceny energií a přísná měnová politika spolu se slabší globální poptávkou po jeho exportu způsobily loni mírný pokles hrubého domácího produktu. A ani v roce 2024 nebude nouze o problémy - probíhající válka na Ukrajině, automobilový průmysl, který čelí silné konkurenci čínských elektromobilů, a přísnější kontrola vládních výdajů. Výrobní sektor se musí potýkat s nákladným a politicky náročným přechodem na alternativní formy energie poté, co ztratil přístup k levnému plynu z Ruska, ale i s přeskupením dodavatelských řetězců v reakci na snahu USA omezit Čínu. Zda se budou problémy zmírňovat či prohlubovat prozradí index obchodních očekávání institutu Ifo.





4. Rizikový přechod Japonska od záporných sazeb



Desítky let trvající experiment s neortodoxní měnovou politikou se blíží ke své poslední kapitole. Zející propast mezi výnosy japonských a amerických vládních dluhopisů v listopadu pomohla jenu dostat se na nejnižší úroveň od počátku 90. let, což zvýšilo náklady na dovážené palivo a potraviny a snížilo kupní sílu. Vzhledem k tomu, že inflace se pohybuje nad 2% cílem Bank of Japan již více než rok a půl, očekává se, že guvernér Kazuo Ueda opustí poslední zbývající zápornou úrokovou sazbu na světě.



Bude muset postupovat opatrně. Po celou generaci penzijní fondy, pojišťovny, banky a dokonce i jednotlivci ukládali své peníze do aktiv v zahraničí, aby získali nějaký úrok, čímž se Japonsko stalo zemí s nejvíce věřiteli na světě. Pokud japonské vládní dluhopisy začnou nabízet lepší výnosy, mohly by se biliony jenů vrátit domů a způsobit nesmírné narušení globálních finančních trhů. Pro Uedu znamená příliš rychlý pohyb riziko, že překazí dlouhodobé úsilí o návrat udržitelného růstu cen. Příliš pomalý pohyb může zase trhy povzbudit k tomu, aby otestovaly odhodlání BOJ udržet úrovně výnosů – čímž hrozí ještě ostřejší pokles jenu.



5. Může Indie dostát svému slibu?



Jak se Čína usazuje na cestě pomalejšího růstu, ekonomové se otáčí k Indii jako k novému globálnímu motoru růstu. A vzhledem k tomu, že premiér Narendra Modi bude čelit někdy v dubnu nebo květnu volbám, bude svou roli hrát opět politika. Ekonomové Group očekávají, že hlavním tahounem růstu budou zvýšené vládní výdaje, přičemž ve druhé polovině roku převezmou roli investice soukromého sektoru. Přestože Indie roste rychleji než jakákoli jiná velká ekonomika, míra nezaměstnanosti se v říjnu vyšplhala nad 10 %, což je nejvíce za dva roky, uvádí Centrum pro monitorování indické ekonomiky. A co víc, míra účasti žen na trhu práce se drží pod 60 %. Ekonomové z Holdings se domnívají, že i když hospodářský růst může v příštím desetiletí zrychlit na 7,5 % ročně, bude vytvořeno pouze asi 45 milionů ze 70 milionů pracovních míst potřebných k tomu, aby to odpovídalo rostoucí populaci Indie, čímž zůstane stranou 25 milionů lidí.

Zdroj: Bloomberg