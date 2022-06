Je načase zvažovat postupný návrat k růstovým akciím, domnívá se stratég HSBC

Hodnotové akcie si již několik měsíců vedou lépe než růstové. Herald van der Linde z Holdings ale míní, že je načase zvažovat postupný přesun směrem k růstu. Důvodem je, že „trhy si začínají pohrávat s myšlenkou klesající inflace“. Ta podle experta skutečně dosáhla svého vrcholu, což by mělo mít pozitivní dopad na růstové odvětví, protože jemu naopak neprospívá vysoká inflace a následně vyšší sazby.



Expert by podle svých slov nebyl překvapen, kdyby se na konci letošního roku namísto zvedání sazeb začalo hovořit o jejich poklesu. Fed by dokonce mohl sazby ke konci roku skutečně snížit. To by byla výrazná změna v dynamice trhů, která by nahrávala zmíněnému růstu. Bloomberg vše doplnil následujícím grafem, který ukazuje, že v Asii si již řadu měsíců vede lépe hodnota:



Zdroj: Youtube, Bloomberg



Van der Linde doplnil, že jeho společnost je stále „v hodnotovém táboře“, ale pomalu se přesunuje směrem k růstu. V USA je pak podle něj již znát, že vyšší sazby doléhají na ekonomiku, včetně realitního sektoru. Pro Asii je pak významné téma inflace v oblasti potravin, kterou negativně ovlivňuje konflikt na Ukrajině. „Je tu hodně pohyblivých částí, které sledujeme, a ty ztěžují současnou situaci. Je ale dobré učinit krok zpět a zeptat se, zda inflace bude dál růst, nebo klesat. My si myslíme, že půjde dolů,“ dodal expert. S tím, jak by sílily důkazy pro tuto tezi, je pak namístě popsaná investiční strategie.







Specifickým tématem jsou čínské technologie a internetové společnosti, a to kvůli regulačním změnám v této zemi. Podle experta se prostředí v této oblasti začíná trochu zlepšovat. přitom tyto akcie kupovala v březnu, kdy dospěla k názoru, že kvůli propadu cen je na nich již zajímavá hodnota. Od té doby jejich ceny mírně vzrostly a podle experta růst dostane na obrátkách díky snížení tlaku na zvyšování sazeb danému očekávaným poklesem inflace. „Je ale třeba být opatrný, je to už úplně jiný sektor než před lety,“ dodal van der Linde.



Celkový sentiment vůči čínským aktivům zůstává podle experta stále hodně negativní, institucionální investoři mají podvážené pozice, ale celkově to znamená, že „už to nemůže být o mnoho horší“. I mírné zlepšení v ekonomickém výhledu a ziskovosti obchodovaných firem by tak mohlo změnit sentiment vůči Číně natolik, že by přišlo „slušné oživení“ na akciovém trhu. „Myslím, že to není něco, kde chcete v tuto chvíli držet podvážené pozice,“ uzavřel van der Linde.



Zdroj: Bloomberg