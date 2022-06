Obavy z recese tlačí dolů ropu. Evropské futures jsou v záporu

Obavy z hospodářské recese dnes tlačí níže ropu. V asijském obchodování kvůli obdobným obavám rostly australské desetileté dluhopisy i novozélandské papíry. Asijské akcie se komíhaly mezi zisky a ztrátami. Japonský jen rostl, eurodolar byl dnes po ránu ale bez větších změn na 1,057 EURUSD. Evropské akciové futures jsou v červeném poli.

Futures na hlavní index blue-chips eurozóny EuroStoxx 50 klesají o 0,4 %, podobně jako futures na britské akcie. Německému DAXu je indikován pokles o 0,3 % a akciím v Paříži, vyjádřeným indexem CAC 40, pokles o 0,42 %

Obavy o poptávku tlačí na cenu ropy, americký ukazatel globálních cen této suroviny spadl dnes na zhruba 104 USD za barel, zatímco ukazatel cen suroviny je nejníže od března. Mírně ztrácí zlato.

Česká koruna se pohybuje k euru mírně slabší na 24,731 za euro poté, co ČNB podle očekávání ve středu zvedla sazby rovnou o 125 bazických bodů. „Pro korunu i české dluhopisy je však v tuto chvíli důležitější, že by mohlo jít o vrchol v rámci současného cyklu, načež jsme také sledovali oslabení domácí měny a prudký pokles výnosů,“ uvedl ve včerejším komentáři hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Široký americký index S&P 500 včera klesl o 0,1 % a má namířeno k nejhoršímu prvnímu pololetí od roku 1970. Šéf Fedu Powell ve středečním vystoupení v americkém Senátu prohlásil, že USA musejí dostat zrychlenou inflaci zpět k 2procentnímu cíli. Připustil, že prudké zvyšování sazeb může způsobit hospodářský útlum, a variantu hladkého přistání americké ekonomiku označil za „velice náročnou“.

Kromě týdenních statistik z amerického trhu práce jsou dnes na programu předstihové ukazatele z průmyslu v Německu, Francii a v eurozóně. V Bruselu začíná summit lídrů členských států EU a ECB zveřejní ekonomický bulletin. Finanční výsledky oznámí a .

Společnost Autonomous Research zvýšila svoji cílovou cenu pro titul na EUR 45,47 z EUR 45,23 a potvrdila doporučení "outperform" a společnost Kofola ČeskoSlovensko dnes pořádá výroční valnou hromadu.

Česká vláda chce mít v blízké budoucnosti pod kontrolou celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny. V televizním projevu k občanům to řekl premiér Petr Fiala. Do pěti let chce země dosáhnout energetické suverenity. Prioritou bude jádro, podporu bude mít i fotovoltaika a tepelná čerpadla. Během přechodu k energetické suverenitě bude Česko podle Fialy čelit vysokým cenám a nejistotě dodávek z východu. Slíbil, že vláda domácnostem a firmám se zvládnutím drahých energií pomůže.

Energetika dosáhla urovnání ve sporu, kde ESCO II požadovala 4,48 miliardy EUR po Kofler Energies. Podle analytiků Patrie by tato zpráva neměla mít výraznější dopad na cenu titulu na pražské burze.