Česko chce mít pod kontrolou klíčové elektrárny, stát na pomoc s energiemi vyhradí 66 miliard

Česká vláda chce mít v blízké budoucnosti pod kontrolou celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny. V televizním projevu k občanům to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Do pěti let chce země dosáhnout energetické suverenity. Prioritou bude jádro, podporu bude mít i fotovoltaika a tepelná čerpadla. Během přechodu k energetické suverenitě bude Česko podle Fialy čelit vysokým cenám a nejistotě dodávek z východu. Slíbil, že vláda domácnostem a firmám se zvládnutím drahých energií pomůže.



ČR se podle Fialy musí rychle vypořádat s hrozbou energetické závislosti na Rusku. Kromě plnění zásobníků na zemní plyn chce také navýšit kapacitu plynovodů a ropovodů ze zemí Evropské unie či získat další kapacitu v terminálech pro LNG plyn na moři.



"Musíme podporovat výstavbu bezemisních zdrojů energie. Naším pilířem bude jádro, ale masivně podpoříme i výstavbu fotovoltaických elektráren a budeme podporovat i využívání tepelných čerpadel," uvedl premiér. Chce také zvýšit objem domácího bioplynu. Slíbil podporu investic do energetických inovací a úspor.



"Součástí naší strategie je, aby stát získal v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny," uvedl ministerský předseda. V květnu Fiala v médiích řekl, že vláda uvažuje o restrukturalizaci společnosti , přičemž jednou z možností je rozdělení firmy. Stát nyní vlastní v sedmdesátiprocentní podíl, zbytek drží minoritní akcionáři.



ČR by měla být v budoucnu schopná vyrobit si sama maximum energie a vyrobit ji za přijatelné ceny, řekl Fiala. V případě dovozu plynu a ropy by měla mít možnost se sama suverénně rozhodnout, od koho a za kolik suroviny nakoupí.



Premiér v projevu připomněl opatření, která dnes vláda přijala. Na pomoc firmám a domácnostem s energiemi pro nadcházející topnou sezonu vyhradí 66 miliard korun. Zavede úsporný tarif, jeho přesnou podobu představí až v dalších týdnech. Vláda zruší pro firmy a domácnosti poplatek za obnovitelné zdroje. Opatření bude platit od října a po celý příští rok. Poskytne také deset miliard korun teplárnám, které zajišťují centrální vytápění, a podporu Fiala v projevu přislíbil i bytovým domům s vlastními kotelnami.

Stát vyhradí na pomoc s energiemi 66 mld. Kč, podoba úsporného tarifu známa není

Na pomoc firmám a domácnostem s energiemi pro nadcházející topnou sezonu vyhradí vláda 66 miliard korun. Zavede úsporný tarif, jeho přesnou podobu představí až v dalších týdnech. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) po jednání vlády pouze uvedl příklady slev, které se ještě mohou změnit. Vláda zruší pro firmy a domácnosti poplatek za obnovitelné zdroje. Opatření bude platit od října a po celý příští rok. Rozpočet to vyjde na 23 miliard Kč, uvedl Síkela.



Představená opatření ministr označil jako válečný balíček. Na pomoc domácnostem má vláda vyhrazeno 27 miliard korun. Poplatek za obnovitelné zdroje uhradí od října a v příštím roce za domácnosti a firmy stát, ročně se na obnovitelné zdroje přispívá asi 45 miliard korun. Zhruba polovinu příspěvku na obnovitelné zdroj hradí stát, polovinu domácnosti a firmy.



Síkela uvedl, že domácnosti, které elektřinou svítí, topí nebo vaří, mohou od státu například dostat jednorázovou podporu až 11.000 korun. Obdobnou slevu dostanou domácnosti, které svítí elektřinou a topí plynem. Slevu dostane automaticky každá domácnost, nebude o ni muset žádat. Projeví se na jejím vyúčtování. Výše slevy bude definitivně stanovena nařízením, které musí posvětit vláda, uvedl Síkela.



Ministr potvrdil, že se úsporný tarif nebude vztahovat na víkendové nemovitosti, například chaty. Vláda nepočítá ani s podporou tarifů, které v sobě zahrnují dobíjení elektromobilů. Pro plynové kotelny v bytových domech nebo dálkové dodávky tepla z tepláren stát počítá s jinou podporou, konkrétní ale ministr nebyl.



Podle Hnutí Duha jsou obrysy úsporného tarifu nedostatečné. "Zaplatit seniorům či samoživitelkám 30 procent nákladů na energie, když účty mnohým vrostly násobně, nebude stačit. A naopak na peníze dosáhnou lidé, kteří je nepotřebují. Jedná se totiž o téměř plošnou podporu, vůči které se vláda zatím vymezovala. Řešení pomoc pro nejpotřebnější tedy bude nutné dále hledat a čas se krátí," uvedl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.



Podniky z energeticky náročných odvětví dostanou další pomoc v podobě kompenzací nepřímých nákladů, kterou stát vyplatí nejen letos, ale také příští rok. "Chci všechny ujistit, že naše vláda bere energetickou vládu velmi vážně a dělá vše pro zbavení se závislosti na Rusku," uvedl Síkela.



"Jsme v energetické válce, válce, kterou proti nám rozpoutal ruský diktátor Putin," řekl ministr. Stát nyní podle něj plní plynové zásobníky nejrychleji minimálně od roku 2015. Je v nich asi 2,2 miliardy metrů krychlových plynů, což odpovídá 66 procentům kapacity. Tato zásoba plynu by během topné sezony vydržela pravděpodobně do ledna, stát pracuje na opatřeních, aby měl zásoby na celou topnou sezonu.