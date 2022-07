Bizarní situace na evropském trhu práce podle hlavního ekonoma Natixis

Hlavní ekonom francouzské investiční banky Natixis Patrick Artus se domnívá, že situace na evropském trhu práce je bizarní. Naopak v USA se podle něj trh práce chová pochopitelným způsobem. Co tím ekonom míní?



Artus poukazuje na to, že v USA existuje stále vysoká poptávka po nových zaměstnancích, která se na trhu práce střetává s nižší nabídkou práce. Dochází tak k pochopitelnému růstu mezd. Jinak řečeno, „pokles nabídky práce, ke kterému došlo během pandemie, vysvětluje tlaky na trhu práce, nízkou nezaměstnanost, problémy při hledání nových lidí a ve výsledku vysoký růst mezd.“ Následující graf ukazuje vývoj nabídky práce a míry participace v americkém hospodářství:





Situaci v Evropě je podle ekonoma těžší pochopit. Podobně jako v USA tu mají firmy problémy s hledáním nových zaměstnanců a i zde panuje nízká míra nezaměstnanosti. Jenže v Evropě nedochází k tak rychlému růstu mezd a nabídka práce podle ekonoma neklesla, naopak roste – viz druhý graf:





Podle Artuse může být za situací v Evropě několik příčin včetně slabší produktivity dané změnami v podmínkách v zaměstnání (například v nižším počtu pracovních hodin). K tomu se může přidávat nesoulad mezi kvalifikací a ochotou zaměstnanců pracovat v určitých odvětvích na straně jedné a poptávka po práci z těchto odvětví na straně druhé. Podle Artuse by se to týkalo zejména restaurací a ubytovacích služeb a na příkladu Francie ukazuje, že nejvyšší počet pracovních míst, u kterých firmy čelí nedostatku zájmu ze strany zaměstnanců, je právě v těchto oblastech.



K tomu Artus uvažuje o tom, že firmy v Evropě mohou více váhat se zvyšováním mezd kvůli obavám z neschopnosti promítat růst mezd do prodejních cen. To může souviset i s tím, že v USA pozorujeme vyšší tempo hospodářského růstu než v Evropě. Nakonec ale podle ekonoma dojde k tomu, že firmy zvýší atraktivitu svých nabídek. Buď vyššími odměnami, nebo atraktivitou samotného pracovního místa.



Zdroj: Natixis