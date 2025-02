Trh práce USA: Ochlazení se nepotvrzuje, data jsou protichůdná a revize velké

Nejsledovanější číslo z vládního reportu popisujícího kondici amerického trhu práce je počet nových pracovních míst. Těch bylo za leden 143 tisíc oproti konsensu 175 tis. a po 307 tisících v prosinci. Na první pohled tedy značné ochlazení, jenže...



Samotný prosinec prošel významnou revizí na 307 z 256 tisíc a upravena byla data i za celý rok 2024. Celkově mírně dolů díky začátku roku, ovšem postupný obrat trendu zaměstnanosti směrem vzhůru je tam vidět stále, možná ještě víc díky silnému závěru roku.

Dalším bodem jsou mzdy. S revizí zmizelo zpomalení, mzdy v lednu držely tempo 4,1 procenta meziročně a překonaly konsensus na úrovni 3,8. Meziměsíčně to bylo 0,5 vs 0,3 procenta. Tempo mezd se vrací do oblasti, která v souladu s dosažením inflačního cíle moc konsistentní není. Celkový objem vyplacených mezd zrychlil na 5,1 procenta.

Míra nezaměstnanosti se v lednu snížila na 4,0 z 4,1 procenta. V tomto případě se očekávala stagnace. Průzkum v domácnostech naznačuje zkraje roku masivní přísun lidí na trh práce a zároveň mezi zaměstnané. V obou případech jde o počty nad dva miliony, což jsme neviděli od covidových turbulencí. Míra ekonomické aktivity stoupla.

Pohled do detailů zprávy tak odhaluje, že těžko mluvit jednoznačně o ochlazení. Většina indikátorů totiž naznačuje opačný směr trhu práce. Taková evidence bude udržovat mezi bankéři z Fedu opatrnost. S dalším snižováním sazeb to stále vypadá na třetí kvartál, přičemž termín se po dnešku lehce vzdaluje. Výnosy dluhopisů nejprve zareagovaly na nízký údaj o zaměstnanosti a klesly, načež rychle obrátily nahoru právě s ohledem na detaily reportu.