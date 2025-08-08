Nižší deficit, vyšší mzdy: ČNB upravila ekonomickou prognózu pro letošní rok

Česká národní banka zlepšila výhled pro letošní veřejné finance i růst mezd. Deficit by měl být nižší než původně očekávaných 2,1 % HDP, a mzdy porostou reálně téměř o 4 %. Na druhou stranu ČNB varuje před postupným růstem zadlužení a vyšší nezaměstnaností, která by se měla letos přiblížit 4,5 %.
Česká národní banka (ČNB) zlepšila odhad letošního schodku veřejných financí na 1,9 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Předchozí prognóza z počátku května očekávala deficit 2,1 procenta HDP. Centrální banka rovněž zlepšila odhad letošního růstu mezd, když by se reálně měly zvýšit o 3,9 procenta. V květnu počítala s růstem 3,6 procenta. Vyplývá to z tabulky klíčových ekonomických indikátorů, kterou dnes ČNB zveřejnila.
Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.
ČNB předpokládá, že se letošní výsledek hospodaření veřejných financí zlepší proti loňskému roku, kdy deficit činil 2,2 procenta HDP. V příštím roce by se ale měl opět zvýšit na 2,2 procenta HDP a v roce 2027 dosáhnout 2,3 procenta HDP. Už dříve centrální banka uvedla, že prohloubení schodku veřejných financí souvisí s očekávaným růstem výdajů na obranu.
Celkové zadlužení veřejného sektoru by letos podle ČNB mělo vzrůst na 43,5 procenta HDP z loňských 43,3 procenta HDP. I v tomto směru ČNB zlepšila svou prognózu proti květnu, kdy předpokládala pro letošek celkové zadlužení 44,3 procenta HDP. V dalších letech zadlužení postupně poroste, v roce 2027 dosáhne 44,8 procenta HDP, očekává prognóza centrální banky.
Růst mezd bude letos pokračovat v nominálním i reálném vyjádření, předpokládá ČNB. Nominálně by se mzdy podle ní měly zvýšit o 6,6 procenta, reálně při zohlednění inflace o 3,9 procenta. Následně reálný růst mezd zpomalí na 3,1 procenta v příštím roce a na 2,4 procenta v roce 2027.
Nezaměstnanost by se letos podle ČNB měla zvýšit na 4,4 procenta z loňských 3,8 procenta. V příštím roce dosáhne 4,5 procenta, na stejné úrovni se udrží i v roce 2027. ČNB výhled nezaměstnanosti proti květnové prognóze zhoršila, tehdy počítala pro letošní rok s průměrným podílem nezaměstnaných 4,2 procenta.