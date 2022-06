Nezaměstnanost v květnu dále klesla na 3,2 procent, snížil se i počet volných pracovních míst

Nezaměstnanost v Česku klesla v květnu o další desetinu procentního bodu na 3,2 procenta. V evidenci úřadů práce je 235.468 uchazečů o zaměstnání, o 8190 méně než v dubnu. Počet volných pracovních míst se snížil proti předchozímu měsíci zhruba o 7000, zaměstnavatelé jich nabízeli 337.331. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Výsledek se shoduje s odhady analytiků. Loni v květnu byla nezaměstnanost v Česku 3,9 procenta.



Pracovní trh nadále ovlivňují sezónní práce, které jsou v plném proudu především ve stavebnictví, v gastronomii, cestovním ruchu, zemědělství a zahradnictví, ale také v lesnictví, rybářství, lázeňství či těžbě, uvedl ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon. "S příchodem letního počasí se v menší míře objevují v evidenci Úřadu práce ČR nabídky letních brigád. Zaměstnavatelé ale většinou hledají krátkodobé pracovníky prostřednictvím inzerce, pracovních portálů, sociálních sítí nebo přes své stálé zaměstnance," dodal.



Sezonní činnosti poběží podle Najmona také v dalších měsících a nezaměstnanost by tak mohla ještě dále klesat. "Vše se ale také bude odvíjet od průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, počtu nově evidovaných uchazečů o zaměstnání z řad občanů Ukrajiny a v neposlední řadě dopadů energetické krize na zaměstnavatele," podotkl.



Podle dostupných zdrojů získalo práci v ČR od ruského napadení Ukrajiny celkem 68.885 tamních občanů, aktuálně ke konci května v ČR pracovalo 56.388 Ukrajinců s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce z nich v Plzeňském a Středočeském kraji a v Praze. Nejčastěji pracují jako montážní dělníci, pomocníci ve stavebnictví, ve výrobě, v dopravě, případně si našli sezonní práci.



Podle Najmona nadále platí, že do ČR přicházejí především ženy. "Což v praxi znamená, že většinou vykonávají fyzicky nenáročné činnosti. Navíc dávají přednost krátkodobým pracovním příležitostem a s ohledem na děti také práci na jednu směnu," dodal.



Nejnižší nezaměstnanost zůstala v květnu v Pardubickém kraji, bez práce tam bylo 2,1 procenta lidí. Nejvyšší je nadále podíl lidí bez práce v Ústeckém kraji s 5,1 procenta. Meziročně se situace nejvíce změnila v Karlovarském kraji, kde nezaměstnanost klesla na 3,8 procenta z loňských květnových 5,7 procenta. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,7 uchazeče. Na Karvinsku je to 9,7 uchazeče, naopak v okrese Praha-východ je to jen 0,1 uchazeče.

Vývoj nezaměstnanosti nadále vykazuje příznivý vývoj, říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Pokles nezaměstnanosti v tuto roční dobu je podle něj typický a souvisí s tradiční sezónností a příchodem teplejšího počasí. Podíl nezaměstnaných osob je nyní nejnižší od března 2020, než začal trh práce ovlivňovat příchod pandemie.

"Otázkou zůstává, do jaké míry jej naruší očekávané zpomalování ekonomiky v druhé polovině letošního roku. Poslední prognóza ČNB čeká průměrný podíl nezaměstnaných osob v letošním roce na 3,8 %, tj. stejné hodnotě jako loni, což by znamenalo v druhé polovině roku růst nezaměstnanosti nad 4 %. Prozatím však číslo směřuje pod 3,5 %, což je jen nepatrně vyšší hodnota, než byla v roce 2018," uvedl Seidler v komentáři.

Zdroje: ČTK, ČBA