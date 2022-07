Za maskou padající mědi se skrývá budoucí nedostatek dodávek ohrožující zelené cíle

Nenechte se zmást propadem na mědi v posledních měsících. Nedostatečné dodávky budou v nadcházejících letech tak závažné a ceny tohoto kovu tak vysoké, že by mohly způsobit zpoždění celosvětového odklonu od fosilních paliv. To je závěr nové globální studie S&P Global, která varuje před „bezprecedentním a neudržitelným“ nedostatkem mědi v nadcházejícím desetiletí.



Dodavatelé podle výše uvedené zprávy budou zápasit s téměř dvojnásobnou poptávkou do roku 2035. Ceny, které tento týden klesly pod 7 500 USD za tunu, se proto mají koncem tohoto desetiletí vrátit zpět nad maximum 10 845 USD tažené klíčovou rolí tohoto kovu v odvětví čisté energie a dopravy, uvedla S&P Global.





„Buď se zázračně objeví nová nabídka, anebo se cíl energetického přechodu přesune na později,“ řekl místopředseda S&P Global Dan Yergin.



Tyto býčí názory jsou ale zatím od zpomalení v posledních měsících na míle vzdálené. Měď ztratila proti březnovému vrcholu třetinu své hodnoty. Mezitím analytici z či snížili své krátkodobé prognózy kvůli očekávanému poklesu spotřebitelských výdajů a průmyslové aktivity. K medvědímu sentimentu přispěla také dodatečná nabídka z Peru a Konga.

Z dlouhodobého hlediska však vypadá vše jinak. Podle studie S&P Global by poptávka po mědi měla do roku 2035 vzrůst na přibližně 50 milionů tun ze současných 25 milionů. Vzhledem k tomu, že hledání a rozvoj nových ložisek je složitější a dražší, budou hlavní zdroje nových dodávek pocházet zejména z recyklace a z těžby ze stávajících dolů.



Na základě současných trendů bude v roce 2035 činit roční výpadek dodávek mědi téměř 10 milionů tun, zjistila studie. To odpovídá 20 % poptávky, která bude podle předpovědi potřeba pro svět bez emisí. I za předpokladu agresivního nárůstu využitých kapacit a trvale vysoké míry recyklace by trh stále čelil v roce 2035 deficitům ve výši téměř 1,6 milionu tun.

Studie, která byla zpracována v reakci na obavy vlád a multilaterálních agentur ohledně nerostných surovin potřebných ke splnění klimatických cílů, také zjistila, že rostoucí mezera v zásobování by zvýšila závislost USA na dovozu mědi ze 44 % v roce 2021 až na 67 % do roku 2035.





Budoucnost ale nemusí být tolik černá. Velké deficity jsou hypotetické a vyšší ceny mohou podpořit nabídku a/nebo omezit poptávku, domnívá se Ken Hoffman z McKinsey & Co. Odhaduje, že vysoké ceny podnítí větší nabídku prostřednictvím navýšení efektivity ve stávajících dolech a navýšení kapacit na recyklaci a zároveň vyvolá tlak na snížení spotřeby kovů v nových energetických odvětvích.



V případě poptávky po elektrických vozidlech může být také větší flexibilita cen, než se očekávalo, řekl v rozhovoru Hoffman, vedoucí výzkumné skupiny materiálů pro baterie do elektromobilů. "Lékem na vysoké ceny jsou vysoké ceny," řekl. "Trhy mají tendenci se přizpůsobovat."



Zdroj: Bloomberg