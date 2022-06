Dr. Copper a objem nákladní dopravy na silnicích jako vedoucí indikátory pro ekonomiku a trhy

S poklesem cen mědi se podíváme na to, co „Dr. Copper“ (ne)věští o světové ekonomice. A řeč bude i o dění na silnicích a jeho vztahu k akciovým trhům.



V následujícím grafu je vývoj cen mědi, které se po propadu z počátku roku 2020 dostaly na historicky velmi vysoké hodnoty, na kterých se držely ještě před několika týdny. Následná korekce je poslala někam na úrovně z počátku roku 2021 a v duchu teorií „Dr.Copper“ by to mělo indikovat ochlazování světové ekonomiky.



Zdroj:



Pokud bychom brali ceny mědi jako čistě cyklický indikátor, naznačovaly by ochlazování světové ekonomiky. Na druhou stranu jejich úroveň (v úterý jsem tu psal o úrovních a změnách) by naznačovala podobný cyklický výhled jako na počátku roku 2021. Tehdy nakonec světové hospodářství rostlo o více než 6 %, což by v současném kontextu byla raketa. Na takovou úvahu toho můžeme hodně namítnout, včetně toho, že tehdy ceny mědi mířily nahoru, nyní dolů. A míra informačního šumu je ještě vyšší:



Ceny mědi jsou samozřejmě ovlivněny i děním na nabídkové strany trhu (těžbou a zpracováním). A na poptávkové straně rozhodují asymetricky některé regiony (Čína) a neprojevuje se tu jen cyklus, ale i strukturální výhled. Takže třeba to, že měď je považována za jeden z klíčových prvků potřebných pro strukturální posun v energetice. Již před lety jsem tu tak ukazoval, že korelace mezi cenami mědi a vývojem v globální ekonomice je s ohledem na predikční auru, která měď obklopuje, až překvapivě slabá.



Výše uvedeným nemíním argumentovat, že před světovou ekonomikou je navzdory pohybu cen mědi cyklické posílení. Jen bych byl vlažný k nějakým silným závěrům z toho, co se zrovna děje na tomto trhu. Když už jsme u snah o nalezení nějakého jednoduchého „reálného“ indikátoru dění v ekonomice a/nebo na trzích, podívejme se ještě na druhý dnešní graf. Srovnává vývoj na americkém akciovém trhu a objem dopravy zboží po amerických silnicích:



Zdroj:



Sledování dopravy v té či oné formě jako nějakého vedoucího indikátoru má dlouhou tradici, která má své fundamentální rácio. To ale přece jen obecně slábne s tím, jak se ekonomika posouvá od tvrdého k měkkému, od oceli a uhlí ke službám a obrazovkám. Z tohoto pohledu je až překvapivé, jak spolu obě křivky korelovaly až do propadu roku 2020. Pak ale nastalo velké odtržení. I přesto, že nastal pandemický odklon od spotřeby služeb zpět ke spotřebě zboží.



Bude se tu asi bez velké diskuse projevovat řada úzkých hrdel ve výrobě i samotné dopravě. Ale graf se dá číst i tak, že gravitace přepravovaných objemů si nakonec táhne ceny akcií k sobě. Možná se setkají někde uprostřed vytvořené propasti, ale i nyní tu připomenu, že valuace akcií stále nejsou historicky nijak nízko.