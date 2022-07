Perly týdne: Fed již není za křivkou, snížení inflace doprovázené jen několika šrámy

Jeffrey Gundlach vidí pozitivně současný postup Fedu, který podle něj už nedohání inflační vývoj – není za křivkou. K tomu expert míní, že ceny na některých trzích již klesly na zajímavé úrovně. Hlavní stratég Jefferies David Zervos se domnívá, že šéf americké centrální banky dokázal trhy přesvědčit o snížení inflace s pouze několika menšími škrábanci na ekonomické aktivitě. A BofA poukazuje na to, že významné realitní trhy ještě neodráží posun k monetárnímu utahování.



Šance na zajímavé dlouhodobé výnosy: Šéf Fedu Powell je už hodně dobrý v tom, jak hovoří po zasedání Fedu. Jeho poslední projev začal v jestřábím tónu, poukazoval na nutnost snížení inflace. Pak ale postupně začal trhy uklidňovat a podařilo se mu změnit sentiment. Pro CNBC to uvedl známý dluhopisový investor Jeffrey Gundlach z DoubleLine. Připomněl, že červen byl špatným měsícem pro dluhopisy s vyšším výnosem a dluhopisy na rozvíjejících se trzích. Pak se situace zlepšila a nyní trhy „chytily druhý vítr“.



Podle experta se nyní nacházíme v zajímavé situaci, protože valuace na některých rizikovějších dluhopisech a akciích už klesly dost na to, aby tato aktiva generovala atraktivní návratnost. Investor upřesnil, že „nehovoří o třech měsících, ale o šesti až dvanácti“. Gundlach si pak pochvaloval, že Fed už tolik nepracuje s takzvanou „forward guidance“. To znamená, že se nesnaží poskytovat trhům mnoho vodítek ohledně jeho dalších kroků. Podle investora právě tato snaha nejvíce poškozovala důvěryhodnost americké centrální banky, protože ta něco slibovala, ale pak se situace změnila a Fed musel svou politiku nečekaně měnit.



Gundlach podle svých slov nechce, aby Fed dělal „hloupé věci“ založené na tom, co se již stalo a na datech z minulosti. A aby vytvářel falešná očekávání, která pak musí být měněna. Po dosavadním zvedání sazeb je pak podle investora čas, aby Fed částečně čekal a sledoval, co se v ekonomice děje, protože monetární politika se projevuje až se zpožděním. Další zasedání FOMC ale také přijde až za osm měsíců, takže „hodně věcí bude mnohem jasnějších“.



Fed by se podle Gundlacha měl i v zájmu cenové stability vyhnout příliš prudkému utažení, které by americkou ekonomiku poslalo do recese. Pak by totiž zase musel svou politiku uvolňovat a výsledek by byl na straně dlouhodobé inflace horší, než když nyní bude postupovat opatrněji a recesi se vyhne. Vývoj sazeb Fedu relativně k výnosůn dvouletých vládních dluhopisů pak podle experta ukazuje, že Fed již není za křivkou. A trhy se už „udržitelněji zklidnily“.



Realitní trhy žádné výrazné ochlazení nevykazují: BofA v následujícícm grafu srovnává vývoj cen na realitních trzích v USA, Velké Británii s Kanadou a Austrálií s Novým Zélandem. Jak píše BofA, „globální ceny nemovitostí ještě neodráží velké monetární utahování“. Jen v Austrálii a na Novém Zélandu totiž došlo ke znatelnějšímu poklesu tempa meziročního růstu cen, i tak ale ceny stále rostou. Ve zbytku zmíněných zemí ani u tempa růstu k žádné výraznější korekci nedochází:



Zdroj: Twitter



Pouze pár škrábanců: Hlavní stratég Jefferies David Zervos míní, že se blíží konec doby, kdy Fed musí chladit poptávku tak, aby se dostala do souladu s přechodně slabší nabídkou. I Zervos si všímá toho, že Fed opouští koncept forward guidance a nakonec jej podle experta nebude používat vůbec. Namísto toho Fed nyní indikuje, že do konce roku ještě párkrát zvedne sazby o 50, či 25 bazických bodů. Až další vývoj v ekonomice ale ukáže přesnější cestu, trhy by přitom již „rády věděly, jak to skončí“.



Co to vše znamená pro akcie? Trhy podle experta nyní očekávají, že až začne klesat inflace, sazby mohou jít zase dolů a vše se začne vracet ke starým pořádkům. „To je ale trochu předčasné... v konečném důsledku ale Fed získal zpět svou důvěryhodnost a trhy to uznávají“, míní Zervos. Šéf Fedu Powell pak dělá velmi dobrou práci, když „masíruje výnosy dlouhodobých dluhopisů směrem dolů a udržuje výnosovou křivku v inverzi“.



Powell také podle stratéga zatím dokázal trhy přesvědčit, že ochlazení ekonomiky bude jen mírné a nepřijde hlubší propad. Akcie přitom byly naceněny na horší scénáře, a to vysvětluje jejich současné chování. Na závěr Zervos shrnul, že klíčová je současná důvěra trhů, že Fedu se povede snížit inflaci, a zároveň svou politiku nezpůsobí ekonomice hluboké rány, pouze „pár škrábanců“.