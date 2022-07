Rozbřesk: Šéf Fedu Powell si nemyslí, že americká ekonomika je v recesi. Data se dozvíme za pár hodin

Fed nepřekvapil a zvýšil oficiální úrokové sazby o 75 bazických bodů a počítá s tím, že další zvýšení ještě přijdou tak, aby se oficiální sazba dostala na konci roku do intervalu 3-3,5 %. Co však nastane poté, není jisté a vše bude záviset na příchozích datech. Z tohoto pohledu budou dva následující reporty týkající se trhu práce a inflace velmi důležité, neboť zásadně ovlivní příští (zářijovou) prognózu Fedu, která trhu ukáže, nakolik je třeba politiku poslat do restriktivního teritoria.

Zde je třeba zdůraznit, že nejde jen o úrokové sazby, když Fed na tomto mítinku potvrdil, že redukce jeho bilance od září zrychlí na dvojnásobné tempo (ze 47,5 mld. USD měsíčně na 95 mld. USD). Pro pořádek dodejme, že je se současným procesem redukce bilance spokojen a Fed nevidí potřebu nastavit nějakou minimální úroveň bankovních rezerv v systému.



Pokud jde o tiskovou konferenci Jay Powella, tak ta vyzněla lehce holubičím způsobem, což bylo konec konců dobře patrné už v samotném komentáři Fedu k měnově-politickému rozhodnutí. To sice doznalo jen nepatrných změn, avšak ta největší a jediná se nacházela hned v první větě - v ní FOMC v holubičím duchu přiznává, že indikátory zachycující spotřebu a produkci ochably.



Řada novinářských otázek na tiskové konferenci J. Powella se pak točila okolo toho, zdali se americká ekonomika již nachází v recesi a to s odkazem na výsledek amerického HDP za druhý kvartál, který bude zveřejněn ve čtvrtek odpoledne. Šéf Fedu Powell několikrát zopakoval, že si nemyslí, že by americká ekonomika byla již nyní v recesi, což podle něj není konzistentní s velmi silnými daty z trhu práce.



My všichni se již za několik hodin dozvíme, zdali měl Powell pravdu, resp. zdali byl růst HDP již druhý kvartál v řadě negativní, což by implikovalo technickou recesi. Podle našeho názoru (resp. nowcastu) by měl mít Powell tentokrát pravdu, neboť relativně dobré výsledky zahraničního obchodu a (nerezidenčních) investic mohly americkou ekonomiku uchránit od mezikvartálního propadu ve druhém čtvrtletí. Nicméně uvidíme dnes odpoledne… Asi netřeba dodávat, že pokud ovšem HDP i ve druhém čtvrtletí skončí v záporném teritoriu, tak politický tlak na Fed, aby tempo restrikce začal rychle brzdit, začne citelně zesilovat a to nehledě na výsledky červencové či srpnové inflace.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera při absenci nových makro čísel, potažmo komentářů centrálních bankéřů setrvala v úzkém rozmezí 24,50-24,60 EUR/CZK. Nadále platí, že se česká měna může opřít o intervenční politiku ČNB. Na blížícím se měnově-politickém zasedání však bude vedle nastavení úrokových sazeb (očekáváme jejich stabilitu) podstatné sledovat také postoj bankovní rady právě k aktivitě na devizovém trhu. Přestože v základním scénáři počítáme s pokračujícími intervencemi ve prospěch koruny, možnost vypnutí intervenčního režimu považujeme vzhledem k nejasné komunikaci bankovní rady za podstatné riziko, které by – v kombinaci s nezvyšováním úrokových sazeb – pravděpodobně vedlo ke skokovému oslabení české měny.

Bez významnější odezvy se včera obešlo navýšení letošního deficitu státního rozpočtu o 50 mld. korun na celkových 330 mld. korun, který schválila česká vláda. Dodatečné rozpočtové výdaje, jež v novelizované verzi vzrostly o 115 mld. korun, souvisejí především s kompenzací vysokých cen energií a dalších negativních dopadů války na Ukrajině. Na příjmové straně vláda nově očekává navýšení příjmů státního rozpočtu o 65 mld. korun, a to z nemalé části díky výrazně vyšší inflaci.



Eurodolar

Eurodolar se v reakci na lehce holubičí výstupy ze zasedání Fedu (viz úvod) posunul zpět nad 1,02 a bude vyhlížet velmi důležitá data dnešního dne. K nim bude patřit německá inflace za srpen a americký HDP za druhý kvartál. Čísla by v součtu měla tlačit na pokles eurodolaru, když německá inflace by měla v meziročním srovnání stagnovat či spíše poklesnout a americký HDP může překvapit nečekaným růstem.



Regionální Forex

Maďarská centrální banka by dnes měla dorovnat jednotýdenní depozitní sazbu na úroveň základní sazby, kterou v úterý posunula na úroveň 10,75 %. Forint, který přesto zůstává relativně slabý, by na dnešní rozhodnutí MNB neměl nijak reagovat, neboť centrální banka dala jasně najevo, že obě její sazby se budou pohybovat v tandemu.