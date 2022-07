Fed zvyšuje úrokové sazby o 75 bodů do pásma 2,25 - 2,5 %. Akcentuje inflaci i vnímá oslabování ekonomiky

Americká centrální banka Fed zvyšuje klíčovou úrokovou sazbu o 75 bazických bodů do pásma 2,25 až 2,50 %. Tento krok byl očekáván. Jednalo se o jednomyslné rozhodnutí všech členů měnového výboru FOMC. Fed znovu akcentuje rizika inflace a vnímá oslabování americké ekonomiky. Na druhou stranu vidí trh práce nadále jako silný a nezaměstnanost nízkou.

Dosud se očekávalo, že Fed do konce roku zvýší základní úrok až na 3,25 - 3,5 procenta, aby dostal inflaci pod kontrolu, uvedla agentura Reuters. Nové odhady dle agentury Bloomberg se pohybují do konce v pásmu 3,75 - 4,00 % a to navzdory dilematu boje s inflací versus rizikem recese americké ekonomiky. Základní úroková sazba v USA byla před dnešním krokem v pásmu 1,50 až 1,75 procenta. Nyní se dostávají na maxima od konce roku 2018.

Zvyšováním úroků se Fed snaží zpomalit inflaci, která je nejvyšší za čtyři desetiletí. V prohlášení Fed dodal, že navzdory důkazům o zpomalování ekonomiky plánuje další zvyšování výpůjčních nákladů.



Stejným tempem rostly úroky i předchozí měsíc. Od počátku letošního roku již Fed zvýšil svoji základní úrokovou sazbu o 2,25 procentního bodu.

Základní úroková sazba se nyní nachází na úrovni, která má podle většiny představitelů Fedu neutrální ekonomický dopad. To v podstatě znamená, že Fed ukončil své snahy z pandemické éry, kdy podporoval výdaje domácností a podniků levnými penězi.



Dnešní prohlášení příliš nenaznačilo, jaké kroky může Fed podniknout na svém dalším zasedání. Rozhodnutí bude do značné míry zřejmě záviset na tom, zda nadcházející údaje ukáží, že inflace začíná zpomalovat. Analytici nyní předpokládají, že Fed na zářijovém zasedání zvýší základní úrokovou sazbu nejméně o půl procentního bodu.



Poslední údaje ukázaly, že meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v červnu zrychlilo na 9,1 procenta z květnových 8,6 procenta. Inflace tak byla nejvýše od listopadu 1981. Podle Fedem preferovaného měřítka inflace dosahuje více než trojnásobku dvouprocentního cíle centrální banky.

Sázky na vysoké zvyšování úroků pomohly dolarovému indexu na začátku tohoto měsíce k růstu na nejvyšší hodnotu za 20 let. V poslední době však dolar mírně oslabil, protože statistické údaje naznačují, že ekonomika by se mohla propadnout do recese. V prvním kvartále klesla o 1,6 %, pro druhý kvartál jsou očekávání dle konsensu agentury Bloomberg nastavena na +0,4 %. Data se dozvíme ve čtvrtek.

Nejnovější údaje ukázaly, že schodek obchodní bilance se v červnu prudce snížil, protože vzrostl vývoz. Objednávky na kapitálové zboží bez obranného průmyslu a letadel, které ukazují na plány podnikových výdajů, pak minulý měsíc vzrostly o půl procenta. To by mohlo částečně uklidnit obavy o ekonomiku.

Ještě dnes vydáme samostatný komentář analytika.

(Zdroj: Fed, Bloomberg, Reuters, Patria)