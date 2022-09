Po ESG přichází „antiESG“, ropa pod tlakem poptávkového cyklu

Bloomberg si všímá toho, že se objevují „antiESG“ investoři a akcionáři, kteří po velkých ropných společnostech požadují, aby ignorovaly tlak ze strany ESG a zvýšily těžbu ropy. Ředitel společnosti Mike Wirth k tomu na Bloombergu uvedl, že jeho společnost má akcionáře s řadou různých názorů a se všemi jedná stejně. Ohledně energetiky by pak rád viděl „vyrovnanější a pragmatičtější diskusi“.



U energií je podle ředitele důležitá ochrana životního prostředí, dostupnost a bezpečnost včetně té národní. Nelze se přitom přiklánět jen k jedné rovině a ignorovat ty ostatní. Ohledně cen ropy Wirth uvedl, že trhy nyní začínají odrážet riziko recese včetně vývoje v Evropě. V USA probíhá monetární utahování a čínskou ekonomiku zase brzdí řada restrikcí spojených s pandemií. To vše znamená, že ceny ropy jsou pod negativním tlakem.



Následující graf od BofA ukazuje vývoj PMI ve vybraných zemích a ekonomikách. Jak píše banka, „hodnoty se pohybují kolem padesáti, což naznačuje, že přichází kontrakce.“





Wirth ale míní, že zatímco krátkodobě se na ropných trzích i dalších komoditách projevují zejména poptávkové faktory a posun směrem k nižší ekonomické aktivitě, dlouhodobě bude rozhodovat zejména vývoj na nabídkové straně komoditních trhů. podle jeho zástupce nevěnuje krátkodobému cyklickému vývoji velkou pozornost, rozhodující je dlouhodobý výhled. Ten také určuje, jaké investice bude firma provádět a v jakém objemu.



Těžba ve Spojených státech bude podle experta letos růst a může se přiblížit historickým maximům. A růstový trend by měl pokračovat i příští rok. Mohla by vláda v této oblasti nějak pomoci? Na tuto otázku Wirth odpověděl, že „existují smíšené signály“. Celé odvětví reaguje na signály trhu, ekonomika se dostává z předchozího prudkého poklesu a „dělá svou práci“ na straně investic. Ze strany politiků ale zaznívají ony smíšené signály, které jsou „výzvou“.



Podle experta by prospěla například změna na straně regulace, která by ulehčila investice do energetické infrastruktury včetně přenosových kapacit u elektrické energie. Takové investice jsou v současném prostředí „velmi složité“. Podobné reformy v regulaci by pomohly i tím, že by byly celému odvětví signálem, že může investovat.



