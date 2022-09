Komodity přestanou navyšovat inflaci na konci roku 2023. Růstové akcie není dobré vnímat jako celek, říká stratég Goldman Sachs

Peter Oppenheimer působí jako hlavní investiční stratég v a v první části rozhovoru pro Bloomberg hovořil mimo jiné o tom, že americké akciové trhy se podle něj ještě podívají na úrovně dosažené v červnu. Až poté může přijít udržitelnější rally, protože nyní ještě ceny a valuace akcií dostatečně neodrážejí ekonomický vývoj a další posuny v monetární politice (viz první část rozhovoru).



Expert hovořil i o tom, že již není dobré vnímat růstové akcie jako celek a týká se to i dalších segmentů na trhu. K rozdělování ze strany investorů dochází podle Oppenheimera i u hodnotových akcií. Investoři zde totiž více rozlišují, které hodnotové akcie jsou cykličtější povahy, tudíž by byly citlivější na ekonomický útlum. Proti těmto cyklickým titulům stojí defenzivnější hodnotové akcie, které mohou pocházet například z oblasti těžby a zpracování komodit. Všude pak bude klíčová schopnost udržet marže.



Ohledně možné recese pak Oppenheimer uvedl, že by ani zdaleka nepřipomínala to, co se dělo během finanční krize, kdy mimo jiné docházelo k mohutnému oddlužování. Stratég míní, že nyní se dá spoléhat na velmi silný trh práce a rozvahy soukromého sektoru. I tak se ale dá čekat pokles predikovaných zisků i valuací předtím, než se trh vydá udržitelnější cestou směrem nahoru.







Na dotaz týkající se komoditních trhů Oppenheimer odpověděl, že se do nich promítá celá řada cyklických a strukturálních faktorů. Nejde přitom ale podle něj o aktiva, která by ve svých cenách odrážela očekávání dlouhodobějšího vývoje, rozhoduje okamžitá poptávka a nabídka dané komodity. Z cyklického hlediska bude rozhodující zejména „destrukce poptávky“, ke které dochází ve vztahu k monetární politice a snahám ochladit inflační tlaky.



Teze hovořící o růstu cen komodit pak podle experta stojí zejména na strukturálních faktorech a na vývoji na nabídkové straně trhu. Máme totiž za sebou roky nedostatečných investic do těžby a zpracování, cenový mechanismus přitom nyní nefunguje tak jako v minulosti. To znamená, že vyšší ceny komodit nevedou k vyšším investicím tak jako dříve.



Následující graf od ukazuje, jak se podle ekonomů banky promítaly a budou promítat jednotlivé komoditní trhy do inflace. Rozhodující roli hrají ceny energií, významný je ale i vliv zemědělských komodit a stavebního dřeva. přitom míní, že tlaky budou postupně polevovat, k nule se dostanou na přelomu roku 2023 a 2024:





Zdroj: Bloomberg