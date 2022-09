Všichni jsou příliš krátkodobí, říká investor Baron. Ceny i doba jsou atraktivní. Makro nepredikujeme

V červnu se každý obával rostoucích cen komodit a inflace. Ale téměř pokaždé, když se někdo snaží predikovat makroekonomický vývoj, mýlí se. Pro CNBC to uvedl Ron Baron z Baron Capital. Podobné je to i s akciovým trhem a investor v této souvislosti zavzpomínal na slova Alana Greenspana, který v roce 1996 hovořil o iracionálním chování akciového trhu, a ten pak ještě čtyři roky rostl. Co míní o ekonomice a současných investicích sám Baron?



Malá spolehlivost predikcí je podle investora zřejmá i z toho, jak se na počátku léta hovořilo o dalším růstu cen ropy na 150 dolarů a ještě vyšších cenách komodit. Ty ale od té doby znatelně korigovaly s tím, jak ekonomika zpomalovala. Baron podle svých slov podobným predikcím čas nevěnuje, místo toho jej zajímají samotné obchodované společnosti, jejich dlouhodobý výhled a příležitosti a v neposlední řadě ceny, za které se obchodují jejich akcie. A tyto ceny jsou podle něj právě s ohledem na možné příležitosti v některých případech velmi atraktivní.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

„Nemohu říci, že trh již dosáhl na dno, to neví nikdo. Ale ceny i doba jsou atraktivní a my kupujeme,“ pokračoval investor. A zavzpomínal, že na akciovém trhu se pohybuje od sedmdesátých let, společnost Baron Capital založil v roce 1982, když ještě ekonomickému a investičnímu dění dominovaly vysoké sazby a inflace. Ale akciový trh se potupně zvedl a generoval vysokou návratnost. Podobné to bylo i v jiných případech v minulosti, kdy panovaly obavy a vysoká inflace. „Jenže všichni jsou tak krátkodobí,“ míní Baron, který klade důraz na dlouhodobý výhled a investice.



Baron míní, že „potřebujeme lidi, kteří mají nekonečný časový horizont.“ Tedy podnikatele, kteří se řídí vizemi a dlouhodobými plány. „Lidi, kteří pěstují stromy, sami pod nimi již nemusí usednout, ale budou prospívat jiným.“ Jeho společnost pak investuje do růstových firem, které jsou podle Baronova názoru dobrým zajištěním proti inflaci. „Nekupujeme komodity, zlato či bitcoin. Jen nakupujeme firmy, které rostou rychleji než celé hospodářství,“ zakončil investor.



Zdroj: CNBC, Youtube