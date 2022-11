Na Wall Street doznívají inflační data. Rostou polovodičové firmy, energetiky jdou vzhůru s ropou

Páteční obchodní seance na Wall Street se nesla v duchu včerejšího obchodního dne, kdy trhy zažily nejvydařenější den od jara 2020. Důvodem byla nižší reportovaná inflace v USA, než bylo očekáváno. Technologický index Nasdaq Composite roste čtvrtým dnem v týdnu.

V odpoledních hodinách našeho času byl zveřejněn údaj z indexu spotřebitelské důvěry Michiganské university, který klesl na 54,7 b., což je slabší údaj oproti předchozímu měsíci, kdy bylo číslo rovno 59,8 b.

Technologický index Nasdaq Composite roste již čtvrtým dnem v týdnu, když přidává 1,2 %. Průmyslový index Dow Jones Industrial Average se obchoduje v blízkosti včerejšího závěru a odepisuje 0,3 %.

K nejsilnějším indexům se řadí energetický, který posiluje 3,1 % ( +2,71 %, Mobil +3,09 %). Posun energetických společností a ropy směrem vzhůru má na svědomí Čína, která jako největší dovozce komodity uvolňuje některé restrikce proti nemoci Covid-19; WTI +3,9 %, Brent +3,3 %.

V nastoleném včerejším tempu pokračují akcie z polovodičového sektoru, a i dnes výrazněji posilují, AMD US +3,13 %, NVDA US +1,62 %, MU US +0,86 %.

Wall Street aktuálně: DJIA -0,3 %, SPX 500 +0,5 %, Nasdaq Composite +1,2 %.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:40 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2904 -0.0060 24.3103 24.2671 CZK/USD 23.5680 -1.0538 23.8995 23.5220 HUF/EUR 403.9736 0.6328 405.2860 399.9437 PLN/EUR 4.6806 -0.1633 4.7133 4.6714

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3262 -0.0476 7.3895 7.2398 JPY/EUR 143.6795 -0.4217 144.8540 142.6850 JPY/USD 139.3905 -1.4657 142.4810 138.8740

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8776 0.6768 0.8779 0.8710 CHF/EUR 0.9786 -0.5275 0.9877 0.9747 NOK/EUR 10.2365 -0.6117 10.3034 10.2270 SEK/EUR 10.7150 -0.8715 10.8292 10.6695 USD/EUR 1.0309 1.0494 1.0325 1.0163

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4966 -1.0925 1.5200 1.4939 CAD/USD 1.3272 -0.3734 1.3361 1.3256