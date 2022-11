Perly týdne: Blížící se konec globálního cyklu zvedání sazeb a cirkus kolem Twitteru

Růstové akcie mohutně ztrácí na ty hodnotové. Analytici diskutují o tom, zda má stále konkurenční výhodu, či začne ztrácet tržní podíl. Dan Ives z Wedbush Securities považuje dění kolem Twitteru debakl „ze všech perspektiv“. Jeffrey Kleintop hovoří o blížícím se konci zvedání sazeb.



Pro a proti Tesle: Colin Rusch z Oppenheimeru a Craig Irwin z Roth Capital na CNBC probírali současnou situaci kolem společnosti . Ta podle druhého analytika „čelí zajímavému konkurenčnímu prostředí“, které je dáno nástupem nových výrobců elektromobilů a také tradičních automobilek. I ty totiž přichází na trh s řadou nových modelů elektromobilů. Zástupce první skupiny může být například Lucid Motors, zástupcem druhé třeba Porsche. K tomu Irwing zmínil plánované oddělení divize elektromobilů ve společnosti . Ve výsledku tak podle něj „existují mnohem lepší místa, kam dát své peníze, než do Tesly“.



Irwin k tomu uvedl, že akcie Tesly se obchodují s obrovskou valuační prémií k největším automobilkám na trhu. Muskova firma přitom „nemá nic, co by ony neměly“, takže tato valuační prémie podle analytika nedává smysl. Je dalším důvodem „proč by se investoři měli poohlídnout jinam a vyhnout se Tesle“.



Rusch s takovým pohledem nesouhlasí, podle něj je stále vepředu na poli bateriových technologií. K tomu analytik uvedl, že v automobilech bude hrát stále významnější roli software. Na straně nových technologií tak může mít náskok až pět let. Rusch také míní, že tato společnost má velký potenciál pro zvýšení ziskovosti s tím, jak bude zvyšovat množství vyráběných a prodaných vozů.



CNBC poukazuje i na to, že akcie Tesly znatelně oslabily od chvíle, kdy „Musk investoval do Twitteru“. Stanice připomíná, že Musk prodává akcie Tesly i přesto, že dříve tvrdil, že k tomu již nedojde. Dan Ives ze společnosti Wedbush Securities k tomu uvedl, že „cirkus kolem Twitteru“ je od chvíle, kdy jej Musk koupil, absolutním debaklem a to ze všech možných úhlů. Elon Musk pak prý už může mít problém s důvěryhodností – s tím, aby lidé do budoucna věřili tomu, co slíbí.



Z jednoho Renaultu bude pět: Francouzská automobilka se hodlá rozdělit na pět společností. Jak informuje Yahoo Finance, půjde o firmy zaměřené na tradiční spalovací motory, elektromobilitu, sportovní vozy pod značkou Alpine, finanční služby a „mobilitu a recyklaci“. Aktivity soustředěné na elektromobilitu by měly ústit i ve vstup na burzu. K tomu Yahoo dodala, že v době oznámení této restrukturalizace akcie Renaultu klesaly o více než 3 %.



Růst neroste: The Daily Shot ukazuje na Twitteru relativní návratnost růstových a hodnotových akcií (na 12 měsíční plovoucí bázi). Růstové akcie relativně k hodnotě připisovaly mohutné zisky v druhé polovině roku 2020, pak se ale návratnosti postupně vyrovnávaly. Následně růst začal výrazně zaostávat a za posledních 12 měsíců je jeho návratnost asi o 25 % nižší než u hodnotových akcií:







Blížící se konec globálního cyklu zvedání sazeb: Hlavní stratég společnosti Charles Schwab Jeffrey Kleintop na Yahoo Finance poukázal na to, že řada centrálních bank omezuje skoky v sazbách. Platí to například o australské, či kanadské centrální bance a tento posun může podle experta indikovat blížící se konec současného cyklu zvedání sazeb. I když americký Fed se do této fáze ještě nedostal. Stratég k tomu zmínil, že popsaný posun může pomáhat akciím, které jsou nejvíce citlivé na likviditu.



Samotný konec cyklu by mohl na globální úrovni přijít někdy na počátku příštího roku. Kleintop přitom míní, že k němu přispívá ochlazení ve světové ekonomice, které mimo jiné může přinést zhoršení ziskovosti obchodovaných společností. Stratég dodal, že řada firem má nyní nezvykle vysoké zásoby, což by se mohlo projevit poklesem aktivity ve výrobním sektoru. A také zisků souvisejících odvětví.



Vývoj zásob v americké ekonomice mimo výrobu automobilů ukazuje oranžová křivka v následujícím grafu. Liz Ann Sonders ze Schwabu k tomu přidává vývoj zaměstnanosti v oblasti skladování:





Zdroj: Twitter



Stratég v rozhovoru vyzdvihl akcie silných firem, které vyplácí dividendu. Tato sázka na kvalitu se podle něj vyplácí jak během medvědího trhu, tak v první fázi nového cyklu a oživení. Neplatí to přitom jen v USA, ale „napříč různými zeměmi a odvětvími“. Zajímavé by pak měly být i akcie s krátkou durací. Tedy ty, jejichž tok hotovosti není příliš posunut do budoucnosti a mají nízký poměr cen akcií k toku hotovosti na akcii. I ty si vedly během posledních čtvrtletí lépe, než zbytek trhu. A také tato strategie by měla být podle experta výhodná „pro následujících pár měsíců“.