Levné trhy a nízké valuace mohou mást. Je Evropa zajímavá?

Rozsáhlý rozhovor poskytly Bloombergu Sharmin Mossavar-Rahmani z Wealth Management a Sarah Ketterer ze společnosti Causeway Capital. Našly se u nich rozdíly jak v pohledu na další vývoj v americké ekonomice a na trzích, tak v názorech na atraktivitu čínských akcií (viz PŘEDCHOZÍ ČÁSTI ROZHOVORU ZDE).



Mossavar-Rahmani mimo jiné nesouhlasila s tím, že valuace jsou u rozvíjejících se trhů nyní velmi atraktivní. Poukázala na jejich sektorové složení a vliv na valuace. Americké akcie se momentálně mohou obchodovat s poměrem cen a zisků kolem 16, zatímco rozvíjející se trhy s PE kolem 10. Tento velký rozdíl se ale podle expertky sníží, pokud PE upravíme tak, aby odpovídalo sektorovému složení. Pak už je PE rozvíjejících se trhů na 14 – 14,5, což už ve srovnání s americkými trhy nevyznívá tak zajímavě.



Mossavar-Rahmani k uvedenému dodala, že valuační diskont rozvíjejících se trhů relativně k těm americkým nebyl ani historicky moc dobrým indikátorem relativní návratnosti akcií v rozvíjejících se zemích. Ketterer podle svých slov sleduje situaci na světových trzích ve vztahu k růstovým akciím a k hodnotovým titulům. Na rozvíjejících se trzích jsou podle ní růstové akcie stále docela drahé, opak ale platí o hodnotových titulech. U nich leží valuace „na úrovních, které jsme hodně dlouho neviděli.“



Ketterer k Číně uvedla, že rychlejší otevírání ekonomiky by v prvním čtvrtletí příštího roku mohlo začít zvedat domácí ekonomickou aktivitu. To by následně mohl být impuls pro větší zájem o čínské akcie. Zrychlení v čínském hospodářství by dokonce mohlo přijít v době, kdy by zbytek světa mohl naopak procházet větším hospodářským útlumem. I proto je Čína „relativně atraktivní“.







Na dotaz týkající se Evropy Ketterer odpověděla, že na počátku ruské invaze na Ukrajinu vypadaly její trhy hrozně. Valuace akcií se dostaly na velmi nízké úrovně, v některých případech se od té doby zvedly, ale stále se dají najít zajímavé akcie za předpokladu, že Evropa se dostane bez větších problémů přes tuto zimu, což je podle expertky pravděpodobné. Poukázala v této souvislosti na intenzivní budování nových LNG terminálů a další infrastruktury související s dodávkami zemního plynu.



Ketterer míní, že Evropa je ve vztahu k ukončení energetické závislosti na Rusku jednotná a odhodlaná situaci změnit. Nejde tak sice o místo, kde je nyní právě nejlehčí podnikat, ale investiční příležitosti tu existují. Zmíněná jednota v oblasti energetiky se pak podle expertky začíná projevovat i na pozitivním posunu směrem k jednotě fiskální.



Zdroj: Bloomberg