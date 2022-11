V prvních 12 hodinách nákupní akce Singles Day klesl tržby internetových firem o 4,7 procent, odhaduje Syntun

Čínským internetovým firmám, k nimž patří zejména Alibaba Group Holding, v prvních 12 hodinách posledního dne nákupní akce Singles Day (den nezadaných) klesly tržby v úhrnu o 4,7 procenta. Podle agentury Reuters to odhaduje analytická společnost Syntun. Očekává se, že velké internetové společnosti sdělí konečné výsledky po páteční půlnoci.



Odhad Syntunu je v souladu se zhoršeným očekáváním pro letošní Singles Day. Analytici Alibabě a dalším firmám předpovídají stagnaci nebo jen mírný růst tržeb. Nálada čínských spotřebitelů je podle nich na nízké úrovni. Nepříznivě ji zasáhla přísná protiepidemická opatření v zemi a prudké zpomalení hospodářského růstu.



Singles Day je největším světovým festivalem on-line nakupování. Navzdory svému názvu se rozvinul do několikatýdenní akce a představuje klíčové měřítko pro čínskou maloobchodní poptávku.



Alibaba letos neuspořádala svou obvyklou galashow plnou celebrit. Snaží se pozdvižení kolem této události omezit. Čínský prezident Si Ťin-pching totiž stále častěji hovoří o "společné prosperitě" a vyvíjí tlak na odstranění rostoucí majetkové nerovnosti a toho, co čínská komunistická strana považuje za přehnané chování.



Ne všechna první data ale poukazovala na pokles tržeb. Syntun odhadl nárůst hrubé hodnoty zboží (GMV) během prvních čtyř dnů do 3. listopadu na 5,7 procenta napříč platformami elektronického obchodování. Všeobecně se však očekává, že letos bude pro růst GMV nejslabší.



Čtyřicetiletá učitelka ze Šanghaje Jang Ceng-tung se agentuře Reuters svěřila, že letos přemýšlela, zda se dne nezadaných vůbec zúčastní. Když ale ve čtvrtek večer začalo poslední prodejní období, nakonec nakoupila přibližně stejně zboží jako loni.



"Myslím, že je něco hluboko v mysli Číňanů, co nám říká, že pokud na Singles Day nenakoupíte, přicházíte o příležitost," řekla.