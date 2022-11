Nálada po nákupní mánii přece jen uvadá, akcie se však nevzdávají

Odpoledne je pro trhy méně příznivé a samotný konec týdne naznačuje ochladnutí včerejšího euforického sentimentu. Přesto to akcie nevzdávají a většina hlavních indexů se drží v plusu. K nejlepším patří DAX nebo CAC 40, které si připisují kolem 0,7 procenta.



Včerejší nízká inflace nakopla zájem investorů a dozvuky jsou stále znát. Pohyb na akciích i dluhopisech však byl extrémní, takže krátkodobé vyčerpání a korekce by nebyly nic divného. Například na evropských dluhopisech korekci vidíme, výnosy se posouvají citelně výš. Německý 10Y je nahoře o 12 bps.



Na hlavní trhy částečně dolehly nepříznivé zprávy ze světa kryptoměn. Burza FTX neustála run klientů vybírajících peníze, vyhlásila bankrot a její šéf odstoupil, načež se krypto trh včetně největších jmen dostal pod tlak. V případě bitcoinu či etherea však nejde o nic dramatického.



Krom toho negativně překvapil průzkum spotřebitelské důvěry Michiganské university. Ten ukázal nejen nečekaný propad samotné důvěry, ale také mírný nárůst inflačních očekávání. I přes nepříznivý výsledek by efekt na trhy neměl být velký.



Dolar se odpoledne snaží aspoň přerušit oslabování na hlavních párech, většina ztrát mu však zůstává. Třeba vůči jenu slábne o další dvě procenta. Eurodolar se dostává na 1,0290. Koruna k euru zůstává klidná těsně pod 24,30.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:09 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2844 -0.0075 24.3103 24.2671 CZK/USD 23.6080 -0.9110 23.8995 23.5220 HUF/EUR 404.7841 0.5812 407.8500 399.9437 PLN/EUR 4.6824 -0.1255 4.7133 4.6714

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3120 -0.1931 7.3895 7.2398 JPY/EUR 143.4055 -0.7066 144.8540 142.6850 JPY/USD 139.3960 -1.5770 142.4810 138.8740

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8765 0.4669 0.8775 0.8710 CHF/EUR 0.9777 -0.5797 0.9877 0.9747 NOK/EUR 10.2377 -0.6112 10.3034 10.2271 SEK/EUR 10.7095 -1.0274 10.8292 10.6695 USD/EUR 1.0289 0.8847 1.0325 1.0163

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4986 -1.1073 1.5200 1.4939 CAD/USD 1.3288 -0.3752 1.3361 1.3260