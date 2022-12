Perly týdne: Od akcií k dluhopisům a výrazný pokles inflace v příštím roce

David Zervos, který působí jako hlavní ekonom v Jefferies, považuje dluhopisy za atraktivnější než akcie. Mohou podle něj nabídnout i porovnatelné výnosy, ovšem s menším rizikem. Ohledně návratnosti v příštím roce jsou i akcioví investoři mnohem opatrnější, než před rokem. Jeffrey Gundlach ze společnosti DoubleLine predikuje výrazný pokles inflace v první polovině příštího roku, Fed se podle něj nemusí se sazbami dostat ani na 5,1 %.



Zisky a exporty: Zisky společností obchodovaných na globálních akciových trzích podle následujícícho grafu korelují s korejskými exporty. Ty po prudkém růstu opět znatelně ztrácí na tempu a nyní se dokonce dostávají do meziročního poklesu:





Zdroj: Twitter





Výrazný pokles inflace: Fed se nyní podle odhadů svých zástupců domnívá, že sazby se dostanou k 5,1 %. Nicméně výnosy dvouletých vládních dluhopisů se už nyní nachází pod sazbami. Na CNBC na to upozornil známý dluhopisový investor Jeffrey Gundlach ze společnosti DoubleLine. Podle něj přitom historický vývoj bývá takový, že na počátku cyklu sazby Fedu dohání svým růstem výši dvouletých vládních dluhopisů. Pak se ale situace otáčí, tyto výnosy zamíří směrem dolů a sazby je přestřelují. Přesně k tomu už dochází nyní.



„Máme tedy výnosy dvouletých dluhopisů pod sazbami, k tomu řada vedoucích indikátorů ukazuje na recesi, včetně PMI ve výrobním sektoru“, pokračoval investor. A domnívá se, že sazby na 5,1 % kvůli tomu pravděpodobně nedosáhnou. Výraznou roli by tu měl hrát samozřejmě vývoj inflace v následujících měsících. Ta již znatelně klesla a Gundlach věří, že tomu tak bude i nadále. Konkrétně odhaduje, že v červnu příštího roku se bude celková inflace v USA pohybovat na 4,1 %.



Dluhopisové trhy poklesem svých výnosů již nyní odráží očekávaný pokles inflace a to po celé délce výnosové křivky. A reflektují i ekonomické ochlazení. To se projeví na nezaměstnanosti, která ale na vývoj reaguje až se zpožděním. Expert přitom tvrdí, že ve chvíli, kdy se nezaměstnanost dostane na hodnoty kolem 3,9 ,%, ekonomika bude již procházet výrazným zpomalením. Jay Powell přitom odhaduje, že na konci roku 2023 se bude nezaměstnanost pohybovat na 4,6 %. Fed ale bude podle investora už během první poloviny roku „povzbuzen“ zmíněným poklesem inflace. Ten sice nemusí být zárukou, že inflace klesne až ke 2 %, ale půjde o „obrovské zlepšení“.



Posun od zisků do ztrát: Minulý rok se téměř 40 % respondentů v průzkumu domnívalo, že v následujících 12 měsících si americké akcie připíší 5 %. Více než čtvrtina pak věřila v 10 % růst cen akcií. Letos se odhady posouvají mnohem více směrem ke ztrátám. Konkrétně 20 % tázaných míní, že trh v příštím roce klesne o 10 %, podobná část věří v 5 % růst:







Zdroj: Twitter



Vrchol jestřábovosti: Jay Powell hovoří konzistentně, opakuje, že Fed neudělá stejnou chybu jako v sedmdesátých letech. Je ale pro něj těžké udržet si stejnou míru „jestřábovosti“, protože skoky v sazbách se zmenšují a utahování monetární politiky není takové, jak během roku. Pro CNBC to uvedl David Zervos, který působí jako hlavní ekonom v Jefferies. Dluhopisové trhy mají podle něj v centrální banku a její schopnost a ochotu ukotvit dlouhodobou inflaci velkou důvěru.



Zervos patří k těm, kteří nyní vidí příležitosti spíše na dluhopisových trzích, než na akciích. Rozdíl mezi letošním a příštím rokem podle něj bude spočívat zejména v tom, že v roce 2023 budou výrazně vyšší výnosy vládních dluhopisů a také rizikové spready na dluhopisech korporátních. Rizikovější části trhu tak podle něj mohou investorům nabídnout i dvojciferné výnosy, které jsou porovnatelné s výnosy na akciovém trhu. Ovšem bez toho, aby investoři podstupovali podobnou míru rizika.