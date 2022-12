S Fedem se nebojuje. A s ECB také ne, říká Lagardová

Jedna z častých pouček investora nám říká, že americká centrální banka má velmi silné páky k tomu, aby nakonec dosáhla svého. Jít proti ní se tudíž nevyplácí. Jen pod současným vedením jsme však viděli hned několik případů, kdy naopak trh zůstal pevný a Fed svou pozici obrátil. Ani v současné době není jasné, jak to dopadne - Jerome Powell mluví o inflačních rizicích a pokračujícím zvedání sazeb, ale nastavení trhu tomu neodpovídá.

Velký rozpor mezi plány na restrikci a tržním nastavením je problém také pro Evropskou centrální banku - stačí se podívat na stále velice nízké výnosy dluhopisů. Není to nic jiného než oslabování efektu klíčového nástroje centrální banky - rétoriky. A pokud nefunguje slovní řízení finančních podmínek, je třeba sáhnout po tvrdých nástrojích.

Christine Lagardová dnes na problém jasně upozornila prohlášením, že sázky finančních trhů nedovolují ECB dosáhnout 2procentního inflačního cíle. Aby pevný postoj podpořila, zdůraznila potřebu dalšího zvedání sazeb po 50 bps. A velmi silně naznačila, že se v souhrnu může jednat o 150 bodů navíc k současné úrovni. Základní sazba přitom dnes stoupla na 2,50 a depozitní na 2,00 pct.

Z našeho pohledu jde o nečekaně rázné prohlášení, kterým si chce centrální banka zjednat respekt. V podstatě to samé mohl klidně předvést včera Jerome Powell, od něhož by to pro trhy byla ještě podstatně větší rána. Obě centrální banky čelí slabší kredibilitě, kdy se řadu let investorům vyplácelo sázet na jejich mírnější než deklarovaný postoj. Když je však třeba bojovat s inflací, tak se to moc nehodí. Lagardová v podstatě částečně pomáhá i svému americkému protějšku.

Co na to investoři? Jako klíčový vypadá rozpor v názoru na inflaci. Zatímco centrální banky ji dál považují za problém, trhy to vidí jinak. Sázejí na to, že rychleji klesne, případně že ji centrální banky budou více tolerovat kvůli hrozbě recese či problémům s financováním na periferii eurozóny.

Problém to je pro obě strany. Centrálním bankám při případném omylu hrozí další pokles kredibility, trhům zase materiální ztráty, pokud se Fed či ECB rozhodnou prosadit svou a utáhnout finanční podmínky natvrdo skrze sazby. Zatím jsme svědky především překvapení z jestřábí komunikace ECB, která tím navazuje na včerejší Fed. Do očekávání se započítalo jedno standardní zvýšení sazeb navíc.

Postoj hlavních centrálních bank tlumí nadšení, které jsme na trzích v posledních měsících sledovali hlavně díky lepším inflačním číslům a sílící naději na příznivější měnovou politiku. Krom toho dnes vyšla celá řada makrodat, například americké maloobchodní tržby nebo indexy aktivity. V podstatě ve všech případech byla data horší, než se čekalo. Tím jen podtrhla negativní vývoj na akciích a dluhopisech, zejména v Evropě. Eurodolar sice využil informací z ECB k dalšímu růstu, ale rychle se vrátil zpět.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:56 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2658 -0.0513 24.2974 24.2492 CZK/USD 22.7730 0.3433 22.8955 22.6190 HUF/EUR 407.5836 0.6579 408.4166 403.4300 PLN/EUR 4.6970 0.3774 4.6999 4.6775

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4309 -0.0607 7.4689 7.3924 JPY/EUR 146.5650 1.1708 146.5640 144.3077 JPY/USD 137.5555 1.5514 137.6490 135.2420

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8714 1.2501 0.8715 0.8593 CHF/EUR 0.9897 0.1160 0.9916 0.9830 NOK/EUR 10.4769 0.9290 10.5041 10.3785 SEK/EUR 10.9787 1.1360 10.9891 10.8519 USD/EUR 1.0656 -0.3815 1.0732 1.0606

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4865 2.2192 1.4908 1.4556 CAD/USD 1.3619 0.6649 1.3652 1.3541