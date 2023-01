Sazby hypoték v prosinci stouply k šesti procentům, nejvýše za 20 let. Objem poskytnutých hypoték loni klesl o 64 pct

Úroková sazba u nově poskytnutých hypoték v ČR v prosinci vzrostla na 5,98 procenta z listopadových 5,96 procenta. Průměrná sazba patří k nejvyšším za dvacet let. Banky a stavební spořitelny poskytly loni hypoteční úvěry za 197 miliard korun, meziročně o 64 procent méně. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.





"Ani závěr minulého roku dle očekávání nepřinesl výraznější zlepšení aktivity na hypotečním trhu, objemy poskytnutých hypoték v posledních měsících roku 2022 tak byly nejslabší od začátku roku 2014, počty poskytnutých hypoték pak dokonce za posledních 20 let. Vzhledem k tomu, že většina faktorů za slabou poptávkou přetrvává, nelze pro nejbližší období čekat výraznější obrat k lepšímu,“ uvedl hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler.





V prosinci 2022 podle Hypomonitoru banky poskytly hypoteční úvěry v objemu 7,8 miliardy Kč. Šlo o třetí meziměsíční nárůst v řadě, stále ale jen v jednotkách procent. V meziročním srovnání setrvává propad, který se v prosinci zmírnil z listopadových 84 procent na 82 procent. Objem nově poskytnutých hypoték bez refinancování v prosinci dosáhl 6,62 miliardy Kč po listopadových 6,3 miliardy Kč. Počet nově poskytnutých hypoték se zvýšil z 2180 na 2285, což představuje v kontextu minulých let stále velmi nízkou hodnotu.



Za celý rok 2022 poskytly banky a stavební spořitelny podle Hypomonitoru hypotéky v objemu 197 miliard Kč, z toho čistě nové úvěry bez refinancování činily 162 miliard Kč. Meziročně se jedná o propad o 64 procent u všech hypoték a o 57 procent v případě skutečně nově poskytnutého objemu.





Průměrná hypoteční sazba je na nejvyšších úrovních za posledních dvacet let, ačkoli v letech 2008 a 2009 se pohybovala také na obdobně vysokých hodnotách. Takzvané realizované sazby na rozdíl od cen nabídkových reflektují skutečnou reálnou úrokovou sazbu u podepsaných hypotečních smluv, následují však nabídkové ceny s mírným zpožděním. Nabídkové sazby se nejčastěji pohybují mezi šesti až sedmi procenty, jejich průměr však v posledních měsících vesměs stagnuje mírně nad šesti procenty.



Průměrná hypotéka v prosinci zůstala mírně pod 2,9 milionu Kč, kde byla naposledy v závěru roku 2020. S přísnějšími pravidly ze strany ČNB a vysokými úrokovými sazbami zvyšujícími měsíční splátky musely některé domácnosti zamýšlenou výši hypotéky snížit.



Růst hypotečních sazeb o jeden procentní bod znamená pro průměrnou velikost hypotéky zvýšení měsíční splátky o 1500 Kč. Ve srovnání s dvouprocentní sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, tak znamená šestiprocentní sazba nárůst měsíční splátky u průměrné hypotéky zhruba o 6000 Kč.

Zdroj: ČBA, ČTK