Zisky zatím popírají gravitaci dlouhodobých trendů. Morgan Stanley hovoří o jejich mohutné cyklické korekci

Model (nadále) implikuje mohutný pokles zisků amerických firem, konsenzus je něčemu takovému dalek. Strukturálně jsou přitom zisky znatelně na dlouhodobými trendy. Zafunguje jejich gravitace?



RIA v následujícím grafu ukazuje dlouhodobý vývoj ziskovosti obchodovaných společností, prokládá jím tři trendy. Pointa je v tom, že současné zisky jsou i nad trendem, který jde přes předchozí vrcholy. Nad trendem středním jsou pak současné zisky asi o 40 % (počítám se zisky 2022 na 220 dolarech):



Zdroj: Twitter



Nedávno jsem tu ukazoval podobný graf of . I v něm současná ziskovost znatelně předháněla trend (který ukazoval, že zisky amerických obchodovaných firem dlouhodobě rostou asi o 6,5 % ročně). Druhý graf ukazuje historické změny ziskovosti spolu s predikčním modelem od . Zatímco žlutě vyznačený konsenzus počítá nyní jen s náznakem ziskové recese a pak s opětovným růstem kolem 10 %, model od MS implikuje téměř 30 % pokles (a zatím nejeví známky obratu):



Zdroj: Twitter



I kdyby zisky nyní cyklicky klesly o pár desítek procent, podle prvního grafu by je to „jen“ přiblížilo střednímu dlouhodobému trendu. Nenastalo by tedy žádné jeho podstřelení. A případné cyklické oživení by pak ziskovost zvedalo opět nad trend. Trendy ale samozřejmě nejsou ničím „závazným“, některé jsou tu možná hlavně proto, aby byly narušeny. Přece jen ale může výše uvedené pobídnout k úvahám o tom, zda cyklické a (možná hlavně) strukturální faktory nebudou ziskovost pro změnu tlačit zpět k průměru/trendu.



Z toho, co vidíme kolem sebe, by takovým způsobem mohly fungovat zejména hlubší změny na trhu práce. Tedy obecně posun k jinému vnímání toho, co by lidé měli dávat firmám a co by za to firmy měly dávat jim. K tomu se dá třeba uvažovat o vyšších investičních a celkových výdajích spojených se změnami v energetice. O reshoringu, který může snižovat riziko, ale také zvyšovat náklady. Atd. Ale i zde najdeme protiargumenty - třeba z oblasti umělé inteligence, o které se nyní hovoří horem spodem spolu s údajným obrovským potenciálem, který by mohla přinášet na straně efektivity A nejen jí.