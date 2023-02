Na počátku dalšího cyklu hodnotových akcií? V jedné podstatné věci by se od toho předchozího dost lišil

Pokud by se nyní měl zopakovat cyklus hodnotových akcií alespoň vzdáleně připomínající ten předchozí, měly by před sebou tyto tituly ještě velkou jízdu. Jenže jsou tu relativní valuace…



1. Co je vlastně růst a hodnota: Růstové akcie můžeme vnímat tak, že pro své akcionáře z hlediska toku hotovosti a dividend nyní negenerují nic, nebo hodně málo, ale o to více se od nich očekává v budoucnu. Logicky se proto obchodují s relativně vysokými valuačními násobky – poměr jejich k cen k současným ziskům je vysoký a měl by být ospravedlněný tím, co všechno budou firmy generovat v budoucnu.



Nerůstové akcie by tedy měly mít pomyslné těžiště toku hotovosti posunuto blíže do přítomnosti a měly by se tudíž obchodovat s nižšími valuačními násobky. Za protipól růstových akcií bývají přitom považované takzvané hodnotové tituly. Za ty jsou obvykle považovány akcie s hodně nízkými valuačními násobky. Tato skupina se ale nemusí krýt s tím, co jsem nazval „nerůstovými“ tituly. Třeba proto, že nízké násobky nemusí být dány očekávaným růstem, ale vysokým rizikem.



2. Růstově-hodnotové cykly: S definicemi růstu a hodnoty to tedy nemusí být tak přímočaré, jak se někdy zdá. Ale to jen na připomínku. Pojďme dnes hlavně ke grafu, který ukazuje relativní výkony hodnotových titulů v Russell 1000 k indexu SPX. Akcie v prvním indexu by přitom měly „vykazovat známky hodnotových akcií“. Graf dodává plovoucí průměry a poukazuje na to, že černá křivka s oním relativním výkonem proráží i dno dlouhodobějšího plovoucího průměru. BofA to interpretuje tak, že hodnota potvrzuje svůj náskok:



Zdroj: Twitter



Nevím, jak moc je v tomto případě vypovídající technická analýza. V grafu každopádně vidíme poslední velký cyklus, kdy si hodnota vedla dobře od roku 2000 do cca finanční krize, pak začal velký nástup růstových titulů a technologií, které nyní tvoří nemalou část indexu SPX. Pokud by se měl nyní zopakovat cyklus alespoň vzdáleně připomínající ten předchozí, měly by hodnotové akcie před sebou ještě velkou jízdu (relativně k růstu). Jenže důležitý detail:



3. Relativní valuace: Na počátku týdne jsem tu doplňoval množící se diskuse o atraktivitě zahraničních trhů (vs. trh v USA) pohledem na valuace. Je totiž něco jiného, pokud nějakému trhu fandíme a on se obchoduje s relativně nízkými valuacemi, než když pro něj sice hovoří řada teorií, ale valuace jsou vysoko. To samé podle mne platí i ve vztahu k dnešnímu tématu. Takže:

Růstová část indexu SPX se nyní obchoduje s PE nad 19. Pokud dám stranou excesy let 2020/21, tak je to zhruba standard valuací někdy od roku 2013. Předchozích necelých deset let byly valuace růstu výrazně níž.

Hodnotová část indexu SPX (tedy ne přímo výše uvedený Russell 1000) má nyní PE na 16,9, přičemž v posledních pár měsících se znatelně zvedlo (zatímco růst korigoval). Současné PE u hodnoty je něco nad horní hranicí valuací po roce 2013 (opět vyjma let 2020/21). A vysoko nad standardem let před rokem 2013.

Relativně k hodnotě je nyní růst svými valuacemi znatelně pod historickým standardem. Podobně jako nyní byl na tom relativně k hodnotě jen v letech 2006 – 2010. Nyní je PE růst konkrétně na 1,13 násobku PE hodnoty (v posledních týdnech došlo k výrazné korekci tohoto čísla). V letech 2000/01, když začal předchozí cyklus hodnoty, byl přitom poměr mnohem výše: V roce 2000 vysoko nad 2, rok poté kolem 1,5.

Hodnota tedy může na jednu stranu prorážet technické hranice, jenže tento průraz s sebou přinesl výrazný růst jejích relativních valuací. Které už rozhodně nejsou blízko tomu, co jsme viděli na počátku předchozího cyklu.