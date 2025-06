Evropská komise pokutovala firmy Delivery Hero a Glovo za kartel 329 miliony eur

Evropská komise uložila německé společnosti pro rozvoj jídla Delivery Hero a její španělské divizi Glovo pokutu v celkové výši 329 milionů eur (přibližně 8,2 miliardy korun) za účast v kartelové dohodě. Firmy podle komise porušily unijní pravidla pro hospodářskou soutěž. Informovala o tom místopředsedkyně Evropské komise Teresa Riberaová.



Společnost Delivery Hero od července 2018 vlastnila ve firmě Glovo menšinový podíl a v červenci 2022 nad ní získala plnou kontrolu. Firmy se podle unijní exekutivy dohodly, že si nebudou navzájem přetahovat zaměstnance, rovněž si vyměňovaly citlivé obchodní informace a rozdělily si zeměpisně trhy. Porušování unijních pravidel trvalo čtyři roky. "Podobné kartely omezují výběr pro spotřebitele a obchodní partnery, snižují příležitosti pro zaměstnance a snižují motivaci ke konkurenci a inovacím," uvedla komise.

Obě společnosti podle EK přiznaly svou účast na kartelu a souhlasily s urovnáním sporu. Jedná se o vůbec první rozhodnutí, v němž komise shledala kartel na trhu práce, a o první případ, kdy sankcionuje protisoutěžní využití menšinového podílu v konkurenčním podniku.



Při stanovení výše pokut zvážila unijní exekutiva různé faktory, včetně skutečnosti, že se kartel týkal celého Evropského hospodářského prostoru i jeho dobu trvání. Pokuta byla snížena o deset procent, neboť obě společnosti uznaly vinu a odpovědnost. Delivery Hero by tak měla zaplatit 223,3 milionu eur a Glovo 105,7 milionu eur.

Společnosti Delivery Hero a Glovo jsou dvě největší firmy na rozvoz jídla v Evropě. Zákazníkům, kteří si objednají jídlo (připravené v restauraci nebo profesionální kuchyni), potraviny a další maloobchodní (nepotravinářské) produkty, doručují zboží prostřednictvím aplikace nebo webových stránek. Komise zjistila, že od července 2018 do července 2022 firmy postupně odstranily konkurenční omezení, která měly mezi sebou a nahradily hospodářskou soutěž tím, co podle komise bylo vícevrstvou protisoutěžní koordinací.



Obě společnosti se zejména dohodly, že si nebudou navzájem přetahovat zaměstnance. Dále že si budou vyměňovat citlivé obchodní informace, například o obchodních strategiích, cenách, kapacitě, nákladech a vlastnostech výrobků. Rovněž se firmy podle komise dohodly, že si mezi sebou rozdělí vnitrostátní trhy, pro dodávky potravin online a to tak, že odstraní všechny stávající zeměpisné překryvy mezi nimi, vyhnou se vstupu na své vnitrostátní trhy a zkoordinují se v případě, že některá z nich vstoupí na trhy, na nichž dosud žádná z nich nepůsobí.



Evropská komise může v případě porušování pravidel hospodářské soutěže vyměřit podnikům pokutu až do deseti procent jejich ročních globálních tržeb. Komise je exekutivním orgánem Evropské unie a má rozsáhlé pravomoci. Mimo jiné plní roli antimonopolního úřadu EU