Přebytek zahraničního obchodu v dubnu meziročně klesl na 23,2 mld. Kč

Zahraniční obchod v dubnu skončil přebytkem 23,2 miliardy korun, meziročně byl o 6,9 miliardy korun nižší. Vývoz ve srovnání s loňským dubnem klesl o 1,1 procenta na 408,5 miliardy korun, zatímco dovoz se zvýšil o 0,6 procenta na 385,3 miliardy korun. Na celkovou bilanci měl nepříznivý vliv především vyšší schodek obchodu s ropou a zemním plynem. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).



"V dubnu jsme zaznamenali první meziroční pokles vývozu v tomto roce, který zapříčinila především vysoká hodnota vývozu v dubnu minulého roku. Z komoditního hlediska klesl nejvíce vývoz strojů a zařízení, elektrických zařízení a kovodělných výrobků. Teritoriálně poklesl zejména vývoz do Německa, Španělska a Francie," řekla Jana Mazánková, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ.



Schodek obchodu s ropou a zemním plynem byl meziročně vyšší o 5,7 miliardy korun. Bilance obchodu s elektrickými zařízeními se zhoršila o 5,3 miliardy korun, čímž přešla z aktiva do pasiva. Přebytek obchodu s kovodělnými výrobky se snížil o 3,3 miliardy korun.



Příznivý vliv měl zejména menší deficit obchodu s rafinovanými ropnými produkty o 3,1 miliardy korun. Kladné saldo obchodu s motorovými vozidly podle statistiků vzrostlo o 2,9 miliardy korun a o stejnou částku se zmenšil deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji.



Přebytek zahraničního obchodu se státy EU se v dubnu meziročně snížil o 2,4 miliardy korun. Deficit obchodu se státy mimo EU se zvýšil o 1,4 miliardy korun.



Za první čtyři měsíce letošního roku dosáhl přebytek obchodní bilance 106,2 miliardy korun, v meziročním srovnání klesl o 6,9 miliardy korun. Vývoz od začátku roku stoupl o 4,3 procenta a dovoz o 5,1 procenta.