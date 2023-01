Cyklická rotace k defenzivě?

Utility jsou sice defenzivním sektorem a podle nejednoho názoru míří americká ekonomika do recese, ale to neznamená, že je tento sektor atraktivní. Třeba analytička utilit v KeyBanc Sophie Karp se domnívá, že až na výjimky jde o sektor předražený, a tudíž investičně nezajímavý (viz Perly týdne). My se dnes podíváme na relativní výnosy defenzivy a cyklických akcií a pár konkrétních dat k valuacím první skupiny akcií.

Goldman Sachs nám ukazuje návratnost cyklických akcií relativně k defenzivních od roku 2009. Cyklů vidíme několik, nejnižší relativní návratnosti dosáhly cyklické tituly v roce 2019, nyní testují další dno (defenzivní akcie svůj relativní vrchol):



Zdroj: Twitter



Tmavě modrá křivka se v grafu poměrně kryje s vývojem ISM ve výrobním sektoru a je tomu tak i nyní. Recese přitom v USA zřejmě není a není ani jisté, zda dorazí. Třeba trh práce je stále silný, finanční podmínky se uvolňují, což jsou ale potenciálně oboustranné argumenty, protože tento stav může v konečném důsledku přimět Fed k ještě většímu utahování.



Na co se ale dnes chci zaměřit, jsou v úvodu zmíněné valuace. Konkrétně na PE, tedy poměr cen akcií a zisků očekávaných pro následujících 12 měsíců. A na takzvaný PEG, tedy poměr PE a růstu zisků očekávaného pro následujících 5 let. Můžeme jej vnímat jako ukazatele toho, kolik se platí právě za onen očekávaný růst. Takže (data z Yardeni Research):