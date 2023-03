Nasdaq 100 je od startu týdne výše o 1,67 %

Čtvrteční obchodní seance se nesla v pozitivním duchu, a to po včerejším zvýšení úrokových sazeb o 0,25 % a spíše holubičím komentáři od předsedy FED Jeroma Powella.



Nejvýrazněji posílil technologický index Nasdaq Composite, který se posunul výše o 117 b., tedy 1,01 %. V tomto týdnu se jedná o třetí pozitivní obchodní den, a především právě technologickým akciím hraje do karet chování centrální banky USA. Informační technologie byl rovněž jeden z nejvíce rostoucích sektorů, který přidal 1,6 % (Nvidia +2,73 %, +1,97 %).



Sektorem, který naopak odepsal více jak 1 % byl energetický (Chevron -1,04 %, mobil -1,22 %). Podporou pro komoditu byly futures na benzín, které se podle indexu dostaly na svá 10denní maxima poté, co byly zveřejněny zásoby za minulý týden a které klesly nejvíce od podzimu roku 2021.



Společnost Meta Platforms posílila o 2,24 % poté, co dnes vystupoval CEO TikTok před americkými zákonodárci a odpovídal na jejich otázky k bezpečnosti aplikace. Hrozící ban pro používání aplikace v USA stál za nárustem nejen Meta Platforms, ale i třeba akcií Snap, které vzrostly o 3,08 %.



Přetrvávající obavy jsou stále vidět ve finančním sektoru, kterému nepomohlo ani ujištění Jeroma Powella, který zmínil, že centrální banka použije své nástroje k ochraně vkladatelů. Podle existuje riziko, že úředníci nebudou schopni ukočírovat či omezit současnou situaci, -2,42 %, -1,95 %.



Troyská unce zlata +1,4 %, WTI -2,3 %, Brent -1,9 %, EUR/USD 1,0840



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,2 % (32.105 b.), S&P 500 o 0,3 % (3.948 b.) a technologický Nasdaq Composite o 1,0 % (11.787 b.).