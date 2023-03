Smíšený úvod týdne na Wall Street

Dnešní obchodování v USA bylo bez výraznějších impulzů s v porovnání s posledními týdny probíhalo za menší volatility a rovněž objemy byly lehce podprůměrné. Dnešní nálada na trhu byla nejvíce ovlivněna jistou úlevou v aktuální problematické situaci na bankovním trhu a to díky převzetí vkladů a úvěrů zkrachovalé SVB bankou First Citizens. Otázkou však zůstává jestli je tím problém vyřešen - osobně se domnívám, že za oponou může být daleko větší problém, který s každým dalším případným zvýšením úrokových sazeb může bobtnat do rozměrů, které je lepší si nepředstavovat. Doufejme tedy, že bilance ostatních bank jsou zdravé a zajištěné proti dalšímu růstu sazeb. I tak bych byl s investicemi do menších regionálních bank raději opatrnější a spíše se soustředil na největší americké banky, u kterých je riziko výrazně nižší.

Nejlépe se dnes dařilo právě bankovnímu sektoru (Bank of America +5 %, +2,9 %, +3,9 %, +1,9 %). Díky růstu cen ropy (+5 %) se rovněž radoval energetický sektor (Chevron +1 %, Mobil +2,2 %, +3,3 %). Naopak nejslabším článkem dne byl technologický sektor (Alphabet -2,8 %, -1,2 %, -1,5 %, AMD -1,4 %, Meta -1,5 %).

Na dnešní uklidnění situace reagovalo zlato poklesem o -1,05 % na úroveň 1957,2 USD za trojskou unci.