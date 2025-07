Wall Street poblíž historických maxim, nicméně zklamání Intelu či kombinace makra a preziidenta USA drží investory ve střehu

Americké akciové indexy se v pátek držely poblíž historických maxim. Dow Jones Industrial Average, S&P?500 i Nasdaq Composite uzavřely seanci s růstem přibližně 0,5?%. Trh podporují pozitivní výsledky firem a naděje na obchodní dohodu mezi USA a EU, zároveň ale panuje obezřetnost kvůli slabým číslům některých technologických gigantů a nejistotě ohledně budoucí politiky Fedu.



Obchodování bylo doplněno o makroekonomický údaj k objednávkám dlouhodobé spotřeby, které v červnu klesly o 9,3 %, což významně smazalo velký květnový nárůst. Tento pokles jde na vrub průdkého úbytku objednávek v leteckém sektoru. Objednávky bez dopravy (ex-transportation) vzrostly o 0,2 %, tedy mírně vice, než bylo očekávání trhu 0,1 %. Červnová data tedy signalizují slabší investiční aktivitu firem oproti předchozímu měsíci a tyto postupné náznaky zpomalující ekonomiky USA mohou činit trh, ale i monetární kroky americké centrální banky FED opatrnější,



K pátku přibližně 80?% firem z S&P?500 zatím překonalo očekávání analytiků. Silné výsledky oznámil například (+6,89?%), který oznámil rekordní volný peněžní tok, a to navzdory nižší produkci. Čistý zisk vzrostl y/y na 2 mld. USD, což je rovno 1,85 USD na akcii, což je důsledek prudkého růstu ceny zlata (3.386 USD/unce).



Naopak ztratil vice jak 9?% poté, co oznámil nečekanou čtvrtletní ztrátu a plán propustit 15?% zaměstnanců. Slabá čísla spolu s varováním ohledně výhledu znejistěla celý polovodičový sektor. Za vítěze mizerných čísel Intelu se vyprofilovala společnost AMD, která posílila cirka o 3 %.



Tématem, které celý týden znělo nejen na Wall Street byly obchodní dohody Spojených států s jejich obchodními partnery. Prezident Donald Trump uvedl, že šance na uzavření obchodní dohody s EU jsou „padesát na padesát“. Vyjednávání probíhají paralelně s Japonskem a Filipínami a investoři věří, že případné dohody mohou odvrátit riziko dalších tarifů po 1. srpnu.



V následujícím týdnu investoři netrpělivě očekávají výsledky firem z Magnificent Seven, konkrétně první na řadu příjde Meta Platforms, a to ve středu 30.7. po trhu. Den následující odprezentují svá čísla a , a to rovněž po trhu.