Nezaměstnanost v březnu klesla na 3,7 procenta. Bez práce bylo meziměsíčně o 9 000 lidí méně. Volných míst přibylo na 284 500

a tom nám žvanilové z ČNB vykládají, jak že to máme měnovou politiku utaženou....a to sazby 7% jsem téměř rok....a to ti kašpaři už chtějí snižovat sazby.....kdo bude dělat??? že by nastoupila k pásu Zamrazilová, či expert Michl? No možná by byli užitečnější tím, že by už nepáchali škody....

abc1