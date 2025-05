Nezaměstnanost v dubnu stagnovala, volných míst přibylo

Nezaměstnanost v Česku dosáhla v dubnu 4,3 procenta a zůstala stejná jako v březnu. Bez práce bylo ke konci uplynulého měsíce v celé zemi 318.540 lidí, o 3600 méně než v březnu. Současně vzrostl počet evidovaných volných pracovních míst, a to o 4046 na 95.798. Meziročně se podíl nezaměstnaných zvýšil, loni v dubnu činil 3,7 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR (ÚP ČR). Analytici přitom předpokládali, že kvůli sezonním pracím by dubnová nezaměstnanost mohla oproti březnu klesnout o 0,2 procentního bodu na 4,1 procenta.



"Za duben zůstala nezaměstnanost na 4,3 procenta, což i přes nástup sezonních prací i růst volných pracovních míst ukazuje, že se nám rozevírají nůžky mezi lidmi, kteří práci hledají a jsou v evidenci úřadu práce, a pracovníky, které firmy na otevřená volná místa poptávají. Proto musíme klást ještě větší důraz na vzdělávání po celou dobu kariéry, včas řešit vhodné rekvalifikace a doplňovat kompetence průběžně, nejen až ve chvíli, kdy klienti řeší ztrátu zaměstnání," uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.



Nejvyšší nezaměstnanost byla v dubnu v Ústeckém kraji, a to 6,6 procenta. V Moravskoslezském kraji dosáhla rovných šest procent a v Karlovarském 5,4 procenta. Na druhém konci žebříčku se umístila Praha, kde míra nezaměstnanost byla minulý měsíc 3,1 procenta. V hlavním městě a také v Karlovarském kraji ale meziměsíčně podíl nezaměstnaných stoupl, a to shodně o desetinu procentního bodu. V ostatních regionech nezaměstnanost stagnovala nebo klesla.



Mezi okresy vykázaly nejvyšší míru nezaměstnanosti Mostecko (9,4 procenta) a Karvinsko (8,9 procenta). Naopak velmi nízkou nezaměstnanost pod třemi procenty evidují úřady práce v okresech Praha-východ a Praha-západ, Rychnov nad Kněžnou, Pelhřimov, Zlín, Benešov a Jičín.



Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v Česku v průměru 3,3 uchazeče o zaměstnání. Nejvíce je to na Karvinsku, kde se o jednu pozici uchází průměrně skoro 24 zájemců.



Zaměstnavatelé mají údajů Úřadu práce ČR nejčastěji zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, o obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, o kuchaře, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů nebo o uklízeče. Údaje o počtu volných míst ale na rozdíl od statistik nezaměstnaných nevypovídají komplexně o celém trhu práce. Mnoho pozic totiž zaměstnavatelé obsahují mimo evidenci úřadů práce.